La Casa de los Famosos 3: Aldo de Nigris ganó el reality show

Ciudad de México, México.- Aldo de Nigris se convirtió este domingo en el tercer ganador del reality show La Casa de los Famosos tras recibir más de 19 millones de votos.
El exjugador mexicano no pudo contener las lágrimas al conocer que se llevaba el premio de 4 millones de pesos mexicanos tras participar por 2 meses en el reality show.
Durante sus 71 días, Aldo de Nigris se fue convirtiendo en uno de los favoritos del público, tras enfrentar numerosos retos dentro de la casa, consolidando alianzas y superando conflictos.
A lo largo del show, Nigris se distinguió tanto por su sentido del humor como por su capacidad de mediación ante los conflictos del grupo.
“Por decisión del público, la persona que gana La Casa de los Famosos México en esta tercera temporada... eres tú: Aldo de Nigris”, gritó Galilea Montijo para anunciarlo como el ganador del reality.
El mexicano, todavía en shock, apagó las luces de la casa, pero antes de salir mencionó que deseaba compartir su premio con su amigo Abelito.
“Me gustaría compartir parte del premio con Abelito, porque me la pasé muy bien en el tiempo aquí con él y me ayudó mucho a pasarla bien y todo”, expresó llorando.
Dalílah Polanco, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Aldo De Nigris fueron los 5 grandes finalistas que llegaron al último programa.