La Casa de los Famosos 3: Aldo de Nigris ganó el reality show

Ciudad de México, México.- Aldo de Nigris se convirtió este domingo en el tercer ganador del reality show La Casa de los Famosos tras recibir más de 19 millones de votos.

El exjugador mexicano no pudo contener las lágrimas al conocer que se llevaba el premio de 4 millones de pesos mexicanos tras participar por 2 meses en el reality show.

Durante sus 71 días, Aldo de Nigris se fue convirtiendo en uno de los favoritos del público, tras enfrentar numerosos retos dentro de la casa, consolidando alianzas y superando conflictos.