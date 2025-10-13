Kiko Wings, detrás de cada alita hay una historia de unión, sacrificio y amor por la cocina

Tegucigalpa, Honduras.-Kiko Wings es una historia de lucha, perseverancia y de amor entre Nicole y su esposo Misael, quienes dejaron sus profesiones en pausa para poder perseguir su sueño y salir adelante en familia. Ella es una arquitecta y él un dentista, ambos con un gran futuro en sus carreras, pero que la pandemia vino a replantearles su futuro y hasta cierto punto a inspirarlos para poder perseguir sus sueños. "La idea de emprender con la venta de alitas surgió con mi esposo en el año 2020. Ese año estaban sucediendo dos cosas importantes, la primera fue el nacimiento de nuestro primer hijo que nació, en marzo, y la segunda, fue la pandemia", relató Nicole en plática con EL HERALDO.

Nicole recordó que debido a que su esposo estaba trabajando en el área de la salud en una empresa privada en el departamento de odontología, "tuvo que dejar de asistir a trabajar cuando decretaron toque de queda en el país. En ese momento solo dependíamos de ese ingreso en nuestro hogar y viendo que la situación se estaba extendiendo y se estaba complicando mucho más, tuvimos que ver la forma de cómo obtener nuevos ingresos". Sobre la idea de vender alitas, Nicole relató que "uno de esos días encerrados mi esposo tenía ganas de cocinar unas alitas y quedaron muy ricas. A partir de allí decidimos que en ese tiempo difícil íbamos a salir adelante con esa idea". "Estuvimos vendiendo alitas en ese tiempo de la pandemia. Mi esposo en noviembre de ese año 2020 regresó a su trabajo y debido a la falta de tiempo dejamos de vender", explicó. "Después volvimos a ofrecer alitas en el año 2022 con la idea de tener un ingreso extra, pero también solo estuvimos un tiempo, ya que nació mi segunda hija y fue más complicado atender el negocio", comentó. "La idea del negocio se concretó finalmente este año 2025, ya que mi esposo tuvo que renunciar a su trabajo en diciembre del año 2024 y decidimos entonces que este negocio iba a ser nuestro emprendimiento y proyecto de vida", siguió relatando Nicole.

Muchos retos para llegar a la meta

La lucha para poder llegar a su meta no ha sido fácil, entre cuidar de sus dos hijos y tener un negocio que llegue a muchas personas, los retos eran diarios. "Los retos han sido muchos, uno de esos retos es lograr que muchas personas prueben nuestro producto", aseguró. De igual manera, otro desafío para ellos ha sido conseguir los proveedores, "están por un tiempo ofreciéndote los productos, pero de repente te dicen que van a cerrar y toca buscar en otros lados los productos que necesitamos". "Otro reto importante es hacer llegar nuestro producto a otros clientes a tiempo, ya que nos ha costado encontrar personas que quieran hacer envíos de comida y el tráfico vehicular también retrasa la entrega de los pedidos", lamentó la emprendedora. Agregó que el mayor reto que han tenido desde que iniciaron su negocio en casa es "al mismo tiempo cuidar y atender a nuestros hijos. A veces se vuelve complicado, pero seguimos adelante".

Hacer la diferencia

Nicole asegura que hacer la diferencia en sus productos, entre tanta competencia en la capital, es la clave del éxito de su negocio. "Nos diferenciamos de la competencia por nuestro sabor y la calidad de nuestros productos. Buscamos que el pollo esté siempre fresco, alitas bien cocinadas por dentro y por fuera, los tamaños de las alitas son grandes, las papas las sazonamos y es algo que la mayoría de la competencia no lo hace y las salsas tiene un sabor particular delicioso que nos hace destacar entre la competencia", afirmó. "Por los momentos tenemos 3 opciones de salsas para bañar las alitas, la salsa barbacoa original, salsa barbacoa picante y la salsa mango habanero. Las 3 salsas son muy solicitadas por nuestros clientes por su sabor delicioso. Aparte de esas 3 salsas tenemos la salsa blanca Kiko que siempre va incluida en el plato de alitas y esa salsa ha fascinado también a nuestros clientes", dijo. "Todas las salsas que ofrecemos tienen un toque especial, ya que llevan condimentos y verduras que agregamos que hace que el sabor destaque mucho", siguió detallando.

Su hijo fue parte de la inspiración

"El nombre Kiko Wings surge en el año 2020 después del nacimiento de nuestro hijo Diego Francisco. Queríamos que fuera un nombre corto, divertido y fácil de recordar, así que elegimos el sobrenombre que se le da a Francisco (Kiko). Además, queda como un recordatorio de lo que fue criar a nuestro hijo durante la pandemia", afirmó. "Desde que comenzamos con nuestro negocio de alitas hemos tenido muy buena respuesta de parte de nuestros clientes. La mejor publicidad que hemos tenido hasta el momento es la publicidad de boca en boca. Gracias a eso hemos podido llegar a que más personas prueben nuestros productos y hemos recibido muchísimos comentarios positivos que nos impulsan a seguir mejorando y creciendo", expresó. Nicole recuerda que uno de los momentos más difíciles que han vivido es el accidente que tuvo su esposo durante unas entregas. "El momento más difícil hasta ahora ha sido el tema de los envíos. Hace poco mi esposo tuvo la entrega de varios pedidos en moto y lamentablemente tuvo un accidente, eso nos hizo buscar otro medio de distribución para entregar nuestro producto, así que entramos a formar parte de Compi, una plataforma con servicio de delivery de comida en Honduras", declaró.