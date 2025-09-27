¿Qué actor fue la primera opción para protagonizar el K-drama "Bon appétit, majestad"?

La serie gira en torno a la historia de una chef, Yeon Ji-yeong, que se transporta al pasado, al siglo XVI, durante la dinastía Joseon, donde termina siendo la cocinera real del rey Lee Yi-Heon.

Tegucigalpa, Honduras.- "Bon appétit, majestad" es el último K-drama popular que ha estrenado Netflix , y aunque sus protagonistas Im Yoon-ah y Lee Chae-min han conquistado a la audiencia con sus interpretaciones, antes había otra opción para encarnar al rey.

Pero resulta que antes de Lee Chae-min hubo otro actor para interpretar al monarca.

La primera opción del director Jang Tae-yoo, era Park Sung-hoon, que se ganó el reconocimiento del público como la jugadora 120 en la última temporada de "El juego del calamar", aunque su capacidad actoral ya había sido demostrada en sus papeles de villano en "La gloria" y "La reina de las lágrimas".

Pero resulta que a inicios de enero la producción de "Bon appétit, majestad" anunció que se cancelaba la participación del actor en la serie, y a contrarreloj tuvieron que buscar a un nuevo protagonista.

La razón por la que Park Sung-hoon finalmente no se metió en la piel del rey Lee Yi-Heon, fue la publicación que apareció en sus historias de Instagram, que hacía relación con "El juego del calamar", pero con una imagen de contenido para adultos. Aunque el actor pidió disculpas, en Corea del Sur no lo dejaron pasar y lo sacaron del proyecto.

Así, a última hora, el actor de 25 años, Lee Chae-min, terminó con el papel que le ha valido el reconocimiento de la crítica, que ha alabado su trabajo interpretando a un rey tirano, que se deja conquistar por la magia de la comida.

En ese entonces el actor dijo que: “Es cierto que tuve poco tiempo, por lo que la sensación de carga y responsabilidad fue pesada. Pero el director me invitó a menudo antes del rodaje, para que pudiera participar en las lecturas grupales y dar forma al tono y la sensación del personaje”.

Ahora, la serie se ha mantenido en los primeros lugares del top de Netflix, y mañana domingo 28 se libera el último episodio que le pone fin a la historia de una cocinera del siglo XXI que conquista a un rey del siglo XVI tras viajar al pasado gracias a un libro que el monarca escribió cuando experimentó la magia de su talento.