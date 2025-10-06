Justicia de EE UU rechaza revisar el caso de Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein

Washington, Estados Unidos.-El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este lunes revisar el caso de la expareja y cómplice del pederasta Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, condenada a veinte años de prisión por facilitarle chicas menores de edad para que abusara de ellas.

En su primer día del nuevo curso, el alto tribunal no admitió, sin dar ningún tipo de argumento, la apelación presentada por los abogados de Maxwell para que revisaran su sentencia.

Maxwell, de 62 años, pidió en abril al Supremo que revisara el fallo de una corte de apelaciones federal que en septiembre de 2024 rechazó un recurso contra su condena y su posterior sentencia de veinte años de prisión.