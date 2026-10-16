Juan Carlos I, de vacaciones permanentes: quinta escapada a Galicia este año

Los Ángeles, Estados Unidos.- El rey emérito Juan Carlos I afronta desde este jueves su quinta visita a Galicia este año con el propósito de navegar en aguas de la ría de Pontevedra este fin de semana.

El padre de Felipe VI ha viajado a Vigo en un vuelo privado procedente de Cascais (Portugal) que ha aterrizado en el aeropuerto de Peinador unos minutos antes de las 14:15 horas y con día veraniego en la ciudad gallega.

Como suele ser habitual en sus desplazamientos a Galicia, ha sido recibido a pie de pista por su amigo Pedro Campos, que lo acogerá en su residencia a pie de playa en la localidad de Sanxenxo (Pontevedra).