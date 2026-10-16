Juan Carlos I, de vacaciones permanentes: quinta escapada a Galicia este año

Los Ángeles, Estados Unidos.- El rey emérito Juan Carlos I afronta desde este jueves su quinta visita a Galicia este año con el propósito de navegar en aguas de la ría de Pontevedra este fin de semana.
El padre de Felipe VI ha viajado a Vigo en un vuelo privado procedente de Cascais (Portugal) que ha aterrizado en el aeropuerto de Peinador unos minutos antes de las 14:15 horas y con día veraniego en la ciudad gallega.
Como suele ser habitual en sus desplazamientos a Galicia, ha sido recibido a pie de pista por su amigo Pedro Campos, que lo acogerá en su residencia a pie de playa en la localidad de Sanxenxo (Pontevedra).
El emérito ha regresado a Galicia apenas un mes después de su anterior visita, la que efectuó en septiembre con motivo de la XI Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster. En esa oportunidad, abandonó Galicia rumbo a Francia para recoger el Premio Saint-Simon 2026, concedido a sus memorias como mejor obra memorialística publicada en ese país.
Pocos días antes, además, había presentado en la Feria Internacional del Libro de Abu Dabi la traducción al árabe de 'Reconciliación'. El Bribón, con el rey Juan Carlos como patrón, competirá este fin de semana en la sexta serie de la Liga de 6 Metros y defenderá su liderato frente a rivales como el Alibaba II de Miguel Lago y el Titia de Mauricio Sánchez-Bella, vigente subcampeón mundial de la clase.