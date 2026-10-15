Precio del dólar hoy 16 de octubre: baja el tipo de cambio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El tipo de cambio nominal del dólar presenta una baja este 16 de octubre de 2026. En comparación con el día hábil anterior, la tasa de compra disminuyó L0.0033, al pasar de L26.8943 a L26.8910; mientras que la tasa de venta bajó L0.0033, de L27.0288 a L27.0255, de acuerdo con los registros del BCH.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra indica el valor al que se adquieren los dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al precio al que se venden. Por eso, ambas cotizaciones son distintas y deben revisarse según la operación que se vaya a realizar.

La evolución del dólar durante la semana

Durante la semana, la cotización mostró movimientos en ambas direcciones. El lunes 12 de octubre, el dólar se ubicó en L26.8883 para la compra y L27.0227 para la venta. El martes subió a L26.9020 y L27.0365, respectivamente. El miércoles bajó a L26.8927 y L27.0272, y el jueves aumentó ligeramente antes de la reducción reportada para este viernes.