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Precio del dólar hoy 16 de octubre: baja el tipo de cambio en Honduras

El dólar registra una reducción en su cotización para este viernes, según los datos del BCH. Entérese aquí del precio de la compra y venta

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 20:44
Precio del dólar hoy 16 de octubre: baja el tipo de cambio en Honduras

El dólar cuesta ligeramente menos en el mercado cambiario hondureño este 16 de octubre.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El tipo de cambio nominal del dólar presenta una baja este 16 de octubre de 2026.

En comparación con el día hábil anterior, la tasa de compra disminuyó L0.0033, al pasar de L26.8943 a L26.8910; mientras que la tasa de venta bajó L0.0033, de L27.0288 a L27.0255, de acuerdo con los registros del BCH.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La tasa de compra indica el valor al que se adquieren los dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al precio al que se venden. Por eso, ambas cotizaciones son distintas y deben revisarse según la operación que se vaya a realizar.

Precio del dólar este jueves 15 de octubre: sube la cotización en Honduras

La evolución del dólar durante la semana

Durante la semana, la cotización mostró movimientos en ambas direcciones. El lunes 12 de octubre, el dólar se ubicó en L26.8883 para la compra y L27.0227 para la venta. El martes subió a L26.9020 y L27.0365, respectivamente. El miércoles bajó a L26.8927 y L27.0272, y el jueves aumentó ligeramente antes de la reducción reportada para este viernes.

¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este martes 13 de octubre?

El BCH publica el tipo de cambio nominal como referencia para las operaciones en el mercado cambiario hondureño.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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