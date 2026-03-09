Jessica Alba desmiente su relación con Joe Burrow: estaba con Danny Ramirez en México

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las fotografías tomadas durante la inauguración en Las Vegas generaron especulaciones sobre un posible romance entre la actriz Jessica Alba y el quarterback de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow.
Sin embargo, fuentes consultadas por TMZ confirmaron que ambos formaban parte de un grupo más amplio de amigos y que no hubo ningún tipo de comportamiento que sugiriera algo más allá de una relación cordial.
Alba, de 44 años, mantiene actualmente una relación con el actor Danny Ramirez, de 33, con quien fue vista por primera vez en mayo de 2025 en Londres.
El propio Ramirez disipó cualquier duda al publicar este domingo una serie de fotografías de un viaje romántico que ambos realizaron a México, entre las que se incluía una instantánea de Alba besándole en la mejilla.
Por su parte, Burrow está soltero desde que puso fin a su relación de siete años con Olivia Holzmacher en 2024. En el plano personal, Alba formalizó el pasado mes de febrero su divorcio de Cash Warren, con quien estuvo casada casi 17 años. Ambos acordaron la custodia compartida de sus tres hijos, y la fundadora de The Honest Company abonará tres millones de dólares a su exmarido en dos pagos.