Jessica Alba desmiente su relación con Joe Burrow: estaba con Danny Ramirez en México

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las fotografías tomadas durante la inauguración en Las Vegas generaron especulaciones sobre un posible romance entre la actriz Jessica Alba y el quarterback de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow.

Sin embargo, fuentes consultadas por TMZ confirmaron que ambos formaban parte de un grupo más amplio de amigos y que no hubo ningún tipo de comportamiento que sugiriera algo más allá de una relación cordial.

Alba, de 44 años, mantiene actualmente una relación con el actor Danny Ramirez, de 33, con quien fue vista por primera vez en mayo de 2025 en Londres.