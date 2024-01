Jennifer López: This Is Me... Now se abre paso con Can’t Get Enough

EL BRONX, ESTADOS UNIDOS.- Pese a que su lanzamiento está programado para el próximo 16 de febrero, This Is Me... Now ya se postula como uno de los discos más esperados del primer tercio del año. Y no es para menos; además de tratarse del noveno repertorio musical de Jennifer López, da continuidad a uno de los proyectos más exitosos de la cantante y actriz. Se trata de una secuela de su tercer álbum de estudio, This Is Me... Then, que llegó al mercado en 2002 y la catapultó a la fama internacional.

Primera canción

El primer adelanto se presentó con Can’t Get Enough, sencillo estrenado este 10 de enero, que dejó ver una ligera capa del trabajo que podría llevar a la estrella pop de vuelta a los escenarios, puesto que en una entrevista para Apple Music señaló que, de todos los discos que ha publicado, este es el que “más se adapta a estar en directo y tener una experiencia en vivo”.

Ahora bien, la canción debutó acompañada de un videoclip que estará incluido dentro de la película “This Is Me...Now: Una historia de amor”, dirigida por el cineasta Dave Meyers, que se estrenará ese mismo día en Prime Video como una “experiencia musical”, contando la historia que está plasmada en cada letra del álbum.

Edición especial

This Is Me... Now ya puede reservarse en formato físico, en una presentación estilo vinilo que la artista ha cuidado al detalle. Viene acompañado de una colección personalizada de ediciones especiales y limitadas en las que se incluye un CD de lujo con un folleto de 40 páginas con fotografías exclusivas, además de 2 de las 20 imágenes Polaroid disponibles. Para este primer video, la cantante se muestra a sí misma vestida de novia, en una simulación de una boda que hace pensar que los finales felices sí existen. Al final se puede leer “continuará...”, dejando claro que este es solo el primer capítulo de una nueva etapa en la vida de la diva del Bronx, y que aspira a convertirse en una trilogía discográfica.

¿De qué va This Is Me... Now?

El álbum mezcla elementos pop, R&B y hip hop para crear una fusión de géneros. Sus letras profundizan en los altibajos de la vida, el amor y las relaciones, mientras revela un mensaje de crecimiento, resiliencia, trabajo duro y amor propio.

Una dedicatoria a Ben Affleck

Son muchos los que relacionan este lanzamiento con la historia de amor entre JLo y Ben Affleck, debido a que fue justo en 2002 cuando ambos vivieron su primer noviazgo, el mismo año en que JLo lanzó This Is Me... Then. Y ahora verla vestida de novia en el primer videoclip del nuevo álbum, luego de que finalmente contrajera matrimonio con el actor, parece ser mucha coincidencia.

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico