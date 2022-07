CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La reciente emisión de La Academia ha sido una de las más controvertidas y no se trata precisamente de los académicos que se presentan en cada concierto, sino del director, los maestros, los críticos e incluso los invitados, tal es el caso del encontronazo entre Horacio Villalobos y Mónica Naranjo.

Naranjo fue la invitada sorpresa del octavo concierto de La Academia en donde se presentó con Gloria Trevi, en esa ocasión fue la figura especial e internacional, sin embargo, algo notable es que el conductor de Venga la Alegría abandonó su silla mientras la cantante apareció en el escenario.

Luego de la controversia, el presentador se vio obligado a retomar el tema en la sección de espectáculos matutino de TV Azteca, cuando fue abordado por Ricardo Casares y Flor Rubio, quienes le preguntaron si Mónica Naranjo lo odiaba y respondió que no le importaba si era así.

“Me da igual si Mónica Naranjo me odia o no, la verdad. Esa señora la verdad no me cae bien desde que declaró a la revista Rolling Stone horrores de México”, enfatizó.

El también actor contó que luego de esa entrevista Mónica Naranjo había dicho que la revista se había disculpado y que todo el chisme había sido difundido “por unas maricas malas” refiriéndose a él de una manera discriminativa.

“Eso (llamarlo de forma despectiva) me parece discriminatorio por ende yo no estuve en su musical, el cual se grabó antes, yo fui el que decidió no estar, así de claro”, aclaró.

Aunque Villalobos estuvo ausente, los otros tres jueces -Lolita Cortés, Arturo López Gavito y Ana Bárbara- disfrutaron cantando y bailando al ritmo de la española y su famoso tema “Sobreviviré”.

