¿A qué hora es Miss Universo 2025 en Honduras, Estados Unidos y dónde ver en vivo?

Tegucigalpa, Honduras.- Este jueves -20 de noviembre- se vive el certamen de belleza más esperado del año: Miss Universo 2025, en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia. ¿A qué hora y dónde ver la transmisión? A continuación los detalles.

La competencia iniciará en punto de las 7:00 de la noche, hora de Honduras, y será transmitido a través de Telemundo en América Latina y Estados Unidos.

La audiencia local podrá seguir el gran evento a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe,. la plataforma Peacock y la app TVC Play. Además, TV Azteca Honduras ofrecerá la transmisión en vivo desde la misma hora.

Este año, la edición número 74 del evento tiene como lema "The Power of Love" (el poder del amor), ya que busca destacar la unión, el liderazgo y la colaboración entre las participantes.

Entre los países que debutan en esta edición están: Palestina, Arabia Saudita y Mozambique, mientras que Sudáfrica, Panamá y Haití regresan tras ausencias prolongadas.

La conducción del evento está a cargo de Jacky Bracamontes, presentadora mexicana, y Danilo Carrera, actor ecuatoriano, quienes retornan como anfitriones principales. Completan el equipo Steve Byrne, comediante estadounidense; Dayanara Torres, ex Miss Universo de Puerto Rico, y R’Bonney Gabriel, la actual reina universal de Estados Unidos.

La parte musical será liderada por Jeff Satur, cantante tailandés, quien promete fusionar ritmos modernos con elementos tradicionales, creando una atmósfera llena de energía y simbolismo cultural.

La ceremonia de esta noche no solo entregará la corona a la nueva Miss Universo, sino que también ofrecerá un espectáculo televisivo de primer nivel. Desde Honduras, los espectadores podrán seguir la transmisión en vivo con subtítulos en español.