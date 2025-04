Héctor Soberón revela que le encontraron un tumor en la mama

Miami, Estados Unidos.- El actor Héctor Soberón reveló que durante un chequeo médico le encontraron un tumor benigno en una de sus mamás.

Ante la polémica generada por su supuesto cáncer de mama, el protagonista de "Mi pequeña traviesa" aclaró que se ha hecho un ruido innecesario.

"Han hecho esto un ruido de lo que no es. Yo comenté que me dio un tumor, fue benigno, no hubo necesidad de operación ni nada, pero lo han hecho tan grande", dijo el actor al programa "Hoy Día" de Telemundo.

"Tuve la desafortuna de tener un tumor en la mama, pero fue benigno. Me traté en Fucam (Fundación contra el cáncer de mama) y me traté porque en mi familia ya ha habido cáncer y es crear conciencia", mencionó.