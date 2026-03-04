Harry Styles habla de la muerte de Liam Payne y cómo le cambió la vida

Londres, Inglaterra.- El cantante británico Harry Styles aseguró en una entrevista publicada este miércoles que el fallecimiento del que fuese su compañero de banda en One Direction Liam Payne le hizo ver su vida de diferente manera.

Durante una entrevista con el DJ neozelandés y director creativo de Apple Music, Zane Lowe, el artista afirmó que todavía le costaba hablar de Payne, que murió en octubre de 2024, a los 31 años, al caer del balcón de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires (Argentina) bajo los efectos de las drogas y el alcohol.

"Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero más difícil perder a un amigo que es tan como tú en muchos aspectos", dijo Styles, que calificó a Payne como alguien "con el corazón más bondadoso que solo quería ser grande".

En este sentido, el cantante británico aseguró que el fallecimiento de su excompañero de One Direction fue un momento que le marcó fuertemente y le hizo preguntarse qué quería hacer con su vida y cómo vivirla.