Harry Styles prohíbe los teléfonos en su concierto de Mánchester: Cómo y cuándo verlo en Netflix

Londres, Inglaterra.- El artista británico Harry Styles prepara su vuelta a la música por todo lo alto este viernes, cuando además de lanzar su nuevo disco de estudio, Kiss All The Time.

Disco, Occasionally, también dará un concierto en Mánchester con una particularidad: no se podrá filmar y solo se emitirá en Netflix dos días después. La plataforma de contenido bajo demanda anunció este viernes el lanzamiento del especial 'Harry Styles: Una noche en Mánchester', en el que se podrá ver el show íntegro que el exintegrante de la boyband One Direction brindará en el estadio Co-Op Live de la ciudad del noroeste inglés a partir del 8 de marzo.

Simultáneamente al anuncio, la tiquetera Ticketmaster envió esta tarde un mensaje a todos los asistentes al evento del viernes -cuyas entradas salieron a la venta a un precio de 20 libras (22.93 euros) y fueron asignadas de manera aleatoria entre los millones de seguidores del artista que se apuntaron a la rifa-, advirtiendo que no se permitirá usar ningún dispositivo de grabación en el concierto.