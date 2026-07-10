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Guillermo del Toro y compañía recibirán doctorados honoris causa por esta razón

La ceremonia tendrá lugar en el Teatro Chino TLC de Hollywood el próximo 7 de agosto. El evento rinde homenaje a la generación de graduados de 2026

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 16:48
Guillermo del Toro y compañía recibirán doctorados honoris causa por esta razón

El mexicano ha ganado en tres ocasiones el Óscar, dos por The Shape of Water (2017) y uno más por su versión animada de Pinocchio (2022).

 Foto: Shutterstock.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El director mexicano Guillermo del Toro y el guionista estadounidense Aaron Sorkin recibirán un doctorado honoris causa en bellas artes durante la ceremonia de graduación del Conservatorio del Instituto Americano de Cine (AFI).

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La ceremonia tendrá lugar en el Teatro Chino TLC de Hollywood el próximo 7 de agosto. El evento rinde homenaje a la generación de graduados de 2026.

"Guillermo del Toro y Aaron Sorkin son fuerzas creativas prolíficas e inigualables, justo cuando el mundo más las necesita", declaró Bob Gazzale, presidente y director ejecutivo del AFI en un comunicado.

"Desde la inmensidad de los sueños hasta un diálogo incisivo, sus contribuciones al arte han inspirado al público de todo el mundo, al igual que inspirarán a los graduados de este año del Conservatorio del AFI", añadió.

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Del Toro y Sorkin recibirán este reconocimiento que en el pasado también ha sido otorgado a otros grandes del cine entre los que se encuentran Mel Brooks, Clint Eastwood, Jodie Foster, Spile Lee, Helen Mirren, David Lynch, Jamie lee Curtis, Viola Davis, entre otros.

El mexicano ha ganado en tres ocasiones el Óscar, dos por 'The Shape of Water' (2017) y uno más por su versión animada de 'Pinocchio' (2022).

De su trayectoria también destacan títulos como 'El laberinto del Fauno' (2007) y más recientemente su versión de 'Frankenstein' (2025), protagonizada por Jacob Elordi.

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Por su parte, Sorkin, quien comenzó su carrera en Broadway como dramaturgo, ganó el Óscar a mejor guion por la cinta 'The Social Network' (2010), y también ha trabajado como guionista en 'The American President' (1995) y 'Charlie Wilson's War' (2007).

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Redacción web
Agencia EFE

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