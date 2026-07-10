Guillermo del Toro y compañía recibirán doctorados honoris causa por esta razón

Los Ángeles, Estados Unidos.- El director mexicano Guillermo del Toro y el guionista estadounidense Aaron Sorkin recibirán un doctorado honoris causa en bellas artes durante la ceremonia de graduación del Conservatorio del Instituto Americano de Cine (AFI).

La ceremonia tendrá lugar en el Teatro Chino TLC de Hollywood el próximo 7 de agosto. El evento rinde homenaje a la generación de graduados de 2026.

"Guillermo del Toro y Aaron Sorkin son fuerzas creativas prolíficas e inigualables, justo cuando el mundo más las necesita", declaró Bob Gazzale, presidente y director ejecutivo del AFI en un comunicado.

"Desde la inmensidad de los sueños hasta un diálogo incisivo, sus contribuciones al arte han inspirado al público de todo el mundo, al igual que inspirarán a los graduados de este año del Conservatorio del AFI", añadió.