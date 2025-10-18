Greeicy Rendón reacciona a la detención de su padre, acusado de tortura y secuestro

Cali, Colombia.- Luego de que su padre fuera detenido e imputado por el supuesto secuestro y tortura de dos empleados de la finca de su hija, la cantante Greeicy Rendón reaccionó en redes sociales en un mensaje de apoyo hacia él.
El padre de la cantante colombiana, Luis Alberto Rendón, fue detenido e imputado por supuestamente haber ordenado el secuestro y la tortura de dos trabajadores a los que acusó de robar una caja fuerte con joyas y una elevada suma de dinero de una finca de su hija en el departamento de Antioquia.
Ante esta situación, la intérprete de "Amantes" no dudó en hablar sobre su progenitor, a quien consideró un ser humano "maravilloso" y la persona que le enseñó valores.
Rendón aseguró que aunque su corazón está sufriendo ante la acusación de su padre, quien guarda prisión domiciliaria, que mantendrá la frente en alto y porque su conciencia está limpia.
Asimismo, dejó claro que siente mucho respeto, admiración y un amor profundo por su padre.
Aquí el mensaje de Greeicy sobre su padre:
Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano... Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro, honestamente, a nunca pasar por encima de nadie, me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta.
Por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto; siento respeto, admiración y un amor profundo... amor real por los seres que son... que me hacen pensar que en este mundo si existe la gente bonita, la gente valiosa.
Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo maravillosos que son como seres humanos y sé que la palabra “maravillosos” es grande, pero es que a ellos se les queda pequeña.
Tiempo al tiempo, espacio a la verdad.
Y aunque sufra el corazón ... Siempre con la frente en alto porque la conciencia nos enseñó que si está limpia bien se descansa.
Tortura y secuestro por supuesto robo
"Me pusieron el revólver en los dientes para restregármelos bien duro, y me decían que si yo no cantaba donde estaba la caja fuerte, que me atuviera a las consecuencias", afirmó Francisco, una de las víctimas de 61 años, que acusaron al padre de la cantante Greeicy durante una de las audiencias.
El supuesto ataque, ocurrido en el exclusivo sector de Llanogrande del municipio de Rionegro, fue cometido por cinco hombres que al parecer son escoltas de la familia Rendón."Empezaron a golpearme con la cacha del revólver; me tiraron (golpearon) en la cabeza y me cogieron siete puntos; después me pegaron en la barriga, en la costilla, en la cara, y me hincharon la vista, veo borroso por la vista derecha (sic), no veo bien porque el golpe fue tremendo, intenso", relató Francisco, quien estaba trabajando en una obra de construcción en la finca cuando ocurrió todo.
El hombre afirmó que ni siquiera entró a la casa de la artista, pues el trabajo de construcción por el que fue contratado era afuera de la residencia.
"Se escuchaban los gritos (de Francisco) cuando lo torturaban porque lo amarraron en una viga metálica de una columna de la casa. Ahí lo torturaron mucho tiempo. Después me llevan a mí y me metieron allá también, donde me cogen todos (...) y tengo consciencia hasta cuando me están metiendo una manguera por la boca", expresó Élder, la otra persona que denunció al padre del artista.
Según la fiscal del caso, el supuesto secuestro y tortura de los hombres ocurrió el 8 de mayo de 2023 y el padre de Rendón, que no aceptó los cargos, está en detención domiciliaria por su edad y su estado de salud desde el sábado pasado cuando fue capturado en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste).
Por este caso también hay otras cinco personas en juicio y el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Giovanni Puentes, le dijo a la familia Rendón tras el robo que los dos trabajadores agredidos no eran sospechosos del hurto, según reveló el martes el diario El Tiempo.