Greeicy Rendón reacciona a la detención de su padre, acusado de tortura y secuestro

Cali, Colombia.- Luego de que su padre fuera detenido e imputado por el supuesto secuestro y tortura de dos empleados de la finca de su hija, la cantante Greeicy Rendón reaccionó en redes sociales en un mensaje de apoyo hacia él.

El padre de la cantante colombiana, Luis Alberto Rendón, fue detenido e imputado por supuestamente haber ordenado el secuestro y la tortura de dos trabajadores a los que acusó de robar una caja fuerte con joyas y una elevada suma de dinero de una finca de su hija en el departamento de Antioquia.

Ante esta situación, la intérprete de "Amantes" no dudó en hablar sobre su progenitor, a quien consideró un ser humano "maravilloso" y la persona que le enseñó valores.

Rendón aseguró que aunque su corazón está sufriendo ante la acusación de su padre, quien guarda prisión domiciliaria, que mantendrá la frente en alto y porque su conciencia está limpia.

Asimismo, dejó claro que siente mucho respeto, admiración y un amor profundo por su padre.

Aquí el mensaje de Greeicy sobre su padre:

Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un gran ser humano... Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro, honestamente, a nunca pasar por encima de nadie, me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta.

Por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto; siento respeto, admiración y un amor profundo... amor real por los seres que son... que me hacen pensar que en este mundo si existe la gente bonita, la gente valiosa.

Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo maravillosos que son como seres humanos y sé que la palabra “maravillosos” es grande, pero es que a ellos se les queda pequeña.

Tiempo al tiempo, espacio a la verdad.

Y aunque sufra el corazón ... Siempre con la frente en alto porque la conciencia nos enseñó que si está limpia bien se descansa.