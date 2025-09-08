Giorgio Armani, despedido en su pueblo antes de su sepultura oficial

Roma, Italia.- El diseñador italiano Giorgio Armani , fallecido el pasado jueves con 91 años, ha sido despedido este lunes con un funeral estrictamente privado en el pueblo de Rivalta (norte) antes de ser sepultado en el panteón familiar.

El féretro llegó al pueblo lentamente a bordo de un coche y escoltado por seis personas en traje, mientras las campanas de la localidad tocaban a muerto, según muestran los medios locales.

Después se celebraron las exequias en la iglesia del pueblo de forma privada, solo ante unas cincuenta personas, entre su familia y algunos de sus allegados, tal y cómo había dispuesto en vida.

A las puertas de la iglesia se depositó una corona de flores blancas con una banda en la que podía leerse "con mucho afecto, sus empleados", mientras que las tiendas de sus marcas en Milán han permanecido cerradas en señal de luto.