Gael García Bernal recuerda cómo "Titanic" ayudó a salvar "Amores perros"

En un encuentro distendido con el público del Atlàntida Mallorca Film Fest, donde recibirá el premio Master of Cinema, García Bernal repasó sus más de dos décadas de trayectoria y recordó sus inicios con 'Amores perros' (2000), la película de Alejandro González Iñárritu que nació en condiciones tan precarias que "lo normal era que no existiera".

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor y director mexicano Gael García Bernal reivindicó este sábado en Palma (capital de la isla mediterránea de Mallorca) un cine "sin la expectativa de que nadie lo vea, completamente libre" y ha defendido la amistad como motor de muchos de sus proyectos.

Al finalizar, su única aspiración era obtener dos copias en VHS para mostrárselas a su familia. Nunca imaginó que la cinta acabaría triunfando en el Festival de Cannes y convirtiéndose en una referencia del cine latinoamericano.

"Teníamos prácticamente una toma por plano y muchas veces había que detener el rodaje porque se acababa el material", recordó, al tiempo que apuntó que parte de la película se filmó con material donado de otras producciones, como 'Titanic'.

Aceptó el proyecto sin imaginar su repercusión y hoy evocó las dificultades del rodaje: escasez de recursos, falta de material cinematográfico y la incertidumbre sobre si la película podría completarse.

Cuando recibió la propuesta para participar en el filme, estudiaba teatro en Londres, después de que una larga huelga universitaria en México de año y medio de duración le llevara a abandonar temporalmente sus estudios de Filosofía.

A su juicio, aquella generación tuvo el privilegio de hacer películas "completamente libres", sin pensar en el público, los premios o el éxito comercial.

"Nunca esperábamos que alguien viera nuestras películas porque lo normal era que nadie las viera", insistió.

Esa ausencia de expectativas les permitió crear con mayor libertad: pensar demasiado en la recepción puede romper "el acto de fe" que supone hacer cine.

García Bernal subrayó también la importancia de la amistad a lo largo de su carrera y reconoció que una de las razones por las que quiso dedicarse al cine fue la posibilidad de compartir tiempo y proyectos con sus amigos.

En este sentido, se refirió a su estrecha relación con Diego Luna, con quien fundó la productora 'Canana' y el festival itinerante de documentales Ambulante.

"Quería hacer cine para hacer amigos", bromeó, antes de señalar que esa idea le sigue acompañando y que continúa pensando cada película en función del equipo humano que la hará posible.

El actor lamentó que la amistad atraviese "una especie de crisis" en la actualidad, porque cada vez es más difícil encontrar tiempo para reunirse, compartir ideas o desarrollar proyectos comunes.

"Ese tiempo ya no existe y las mejores ideas siempre surgían con los amigos", afirmó. Precisamente, esa convicción impulsó la creación de Ambulante, un festival itinerante dedicado al cine documental que recorre distintas regiones de México para acercar al público obras que difícilmente llegan a las salas comerciales.

"Los documentales complejizan la realidad y la hacen mucho más interesante que cualquier discurso político", sostuvo.

Tras 'Amores perros', llegaron títulos decisivos que consolidaron su figura en el cine, como 'Y tu mamá también' (2001), de Alfonso Cuarón; 'El crimen del padre Amaro' (2002), de Carlos Carrera; 'Diarios de motocicleta' (2004), de Walter Salles; 'La mala educación' (2004), de Pedro Almodóvar, o 'Babel' (2006), de nuevo con Iñárritu.

Como actor nunca ha buscado construir un estilo propio, sino explorar distintas maneras de mirar el mundo a través de cada personaje. Una diversidad que ha enriquecido su trabajo como director, aunque cree que la verdadera identidad artística solo puede apreciarse al final de una trayectoria.

Y también habló de su interés por experimentar con distintos formatos audiovisuales. Algunos de ellos, explicó, fueron inicialmente vistos como anticuados, como el Super-8, pero con el tiempo adquieren un valor emocional parecido a un álbum de recuerdos.