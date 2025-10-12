Gael García Bernal: El miedo de actuar es igual al de conducir a 200 km/h

Los Ángeles, Estados Unidos.- El reconocido actor mexicano Gael García Bernal confesó este sábado que debutar como piloto en una carrera de autos le ha dado tanto miedo como cuando filma sus películas y se pone muy nervioso. "Conducir me ha dado el mismo miedo que siento cuando actúo. Antes de entrar al escenario, siempre estoy nervioso; durante el rodaje de una película igual; pero ha sido divertido", reveló a una pregunta de EFE el también productor de cine al participar como invitado en la Carrera Panamericana.

Guiado por la joven piloto de tractocamiones Majo Rodríguez, el artista salió esta mañana de la ciudad de Puebla, centro del país, hasta la capital en la tercera etapa de la Panamericana. "Me siento como un paracaidista que acaba de aterrizar orgulloso y la verdad muy agradecido de que me hayan invitado. Cada curva fue un aprendizaje; iba preguntando todo el tiempo. A la pobre Majo la traía frita de tantas preguntas porque quería saberlo todo", señaló, en referencia a su navegante. Aclamado en los ocho tramos de velocidad de la etapa, Gael agradeció la entrega de la gente a los pilotos de la carrera que este año cumple su aniversario 75 y confesó estar dispuesto a repetir la experiencia, aunque no le gusta predecir el futuro. "Me está dando miedo que me guste tanto. Esto es muy divertido", agregó el director de cine, quien se dio a conocer como un gran actor hace 25 años como protagonista de la película 'Amores perros' y desde entonces es una personalidad del cine latinoamericano del siglo XX.