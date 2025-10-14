Frank Miami, el artista hondureño que es el #1 en iTunes Estados Unidos

Miami, Estados Unidos.- "Aunque pienses que está muy lejos para llegar/ Aunque pienses que es difícil caminar/ Ven/ Acércate/ Tengo todo preparado al tú llegar/ La mesa está servida esperando tu lugar/ Ven/ Acércate", dice el inicio de "El pescador", la canción del disco homónimo con el que Frank Miami ha conquistado el primer lugar de escuchas en iTunes Estados Unidos.

A tan solo 24 horas de su estreno, el disco alcanzó el puesto número uno en la lista de nuevos álbumes más escuchados de iTunes en Estados Unidos, consolidándose como una de las producciones latinas más destacadas del momento.

El productor y artista, originario de La Ceiba, Honduras, celebra así un nuevo logro con el lanzamiento de este álbum, disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello ESCOL.

Frank Miami suma quince años de trayectoria musical, y ha sido la mente creativa detrás de múltiples éxitos globales del género urbano, pop latino y tropical; es el mánager del cantante Farruko y el autor de muchas de sus canciones. En esta nueva producción canaliza toda su experiencia para ofrecer un disco diverso, moderno y emocional, concebido como una obra que inspira, conecta y une generaciones.

Este material se estuvo gestando durante más de un año, y el resultado han sido 24 canciones, llenas de matices sonoros, donde conviven el pop latino, trap, fusión urbana, R&B, rap, electro-house y reggaetón.

“‘El Pescador’ es mucho más que música: es un viaje por diferentes emociones, ritmos y culturas. Cada canción fue pensada para conectar con la gente desde lo musical, emocional, humano y sobre todo espiritual. Mi fe es el reflejo perfecto de esa visión”, expresó Frank Miami.

El álbum reúne a una alineación excepcional de artistas internacionales: Nacho, Alex Campos, Alan Walker, Lirios, Onell Díaz, Gocho, Alex Zurdo, Musiko, Blanca, Jay Kalyl, Natan El Profeta, Andrea Raquel, Grupo Grace, Mission Música, Luis Antonio.W, Jaylan TGR, Andrez Babii, Kelmitt, David Muguercia, Tati, Misael J, Jonathan Díaz, Hannah Ponce, Kairo Worship, Emanuel Lara, Brayan Booz y Evang. Roberto Lugo, entre otros talentos que aportan su esencia a esta producción.