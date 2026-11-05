Filipinas no descarta investigar al hijo de Thomas Markle por caso de pornografía infantil

Cebú, Filipinas.-Las autoridades filipinas no descartaron este jueves investigar a Thomas Markle Jr., al que ya consideran "persona de interés" en el caso de pornografía infantil abierto contra su padre, Thomas Markle Sr., investigado tras el hallazgo de material de abuso sexual de menores en su vivienda de Cebú (centro de Filipinas).

"Hay indicios que apuntan a que el hijo también está involucrado en el delito", afirmó el secretario de Interior, Jonvic Remulla, en una rueda de prensa, que precisó que por ahora "no se le considera sospechoso", aunque advirtió que "acusar únicamente al padre es solo la mitad del trabajo policial".

Aunque fue el propio Markle Jr. quien entregó el material a las autoridades a finales de octubre, la Policía no descarta su implicación, ya que varios testigos aseguran haber visto cómo llevaban a menores a la casa, desde la que "se veían aros de luz", habituales para grabar videos, indicó Remulla.

El hijo, de 60 años, justificó esos focos por los videos que graba para sus redes sociales, pero los investigadores filipinos revisaron sus perfiles y comprobaron que "no aparece ninguna menor de edad allí", explicó Remulla en declaraciones a los medios.