Filipinas confirma hallar pornografía infantil en la casa del padre de Meghan Markle

Filipinas.- La Policía Nacional de Filipinas (PNP) ha confirmado la existencia de material de abuso sexual infantil en varios de los dispositivos hallados en la vivienda de Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, en Cebú (centro del país), que su hijo entregó a las autoridades a finales de octubre.

La investigación "sigue en curso", según afirmó este miércoles a EFE la Policía filipina, que no pudo dar más detalles sobre el caso mientras continúa el análisis forense de los dispositivos, autorizado la semana pasada por un juez de la ciudad de Cebú.

"En los resultados preliminares del análisis forense, se identificaron archivos multimedia que contienen varios materiales de abuso y explotación sexual infantil (CSAEM)", declaró la víspera en rueda de prensa el general Wilson Asueta, de la Dirección de Investigación y Gestión de Detectives de la PNP, quien avanzó que los contenidos "serán sometidos a análisis posteriores".

Las grabaciones, que según el informe preliminar no proceden de Filipinas, muestran a menores de ambos sexos y de origen asiático junto a adultos en conductas sexuales explícitas, según detalló Asueta, que insistió en que entre ellos no se identificó por el momento "ningún filipino ni cebuano".