  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

FFLASHSTUDIO: el éxito de Fernanda Matute que floreció tras perder su empleo

Tras perder su empleo, Fernanda creó FFLASHSTUDIO para transformar miradas. Descubra la historia de fe detrás de las pestañas que devuelven la confianza

  • Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 00:00
FFLASHSTUDIO: el éxito de Fernanda Matute que floreció tras perder su empleo

Fernanda Matute, creadora de FFLASHSTUDIO, el emprendimiento que realza la belleza natural de la mujer.

 Foto: cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El desempleo, una problemática que afecta a muchos hondureños, puede sentirse como un callejón sin salida, sin embargo, Fernanda Matute, de 28 años, optó por convertir la adversidad en el combustible necesario para encender esa chispa que venía guardando desde hace mucho tiempo.

En entrevista con EL HERALDO, la emprendedora de la semana compartió que su proyecto FFLASHSTUDIO, es un espacio que nació desde la resiliencia.

"La idea nació en un momento difícil de mi vida, cuando me quedé sin trabajo. Más que verlo como un final, lo tomé como una oportunidad para empezar de nuevo, pero esta vez haciendo algo que realmente me apasionara", manifestó Matute a EL HERALDO.

Osman Zavala, ejecutivo bancario que emprendió en rubro del café
Ubicado en Condominios Toncontín, FFLASHSTUDIO ofrece un espacio seguro y profesional dedicado a realzar la belleza natural de la mujer hondureña.

Ubicado en Condominios Toncontín, FFLASHSTUDIO ofrece un espacio seguro y profesional dedicado a realzar la belleza natural de la mujer hondureña.

 (Foto: cortesía)

El nombre, FFLASHSTUDIO, tiene un significado muy especial para Matute. "Representa ese instante en que una persona se ve al espejo y se reconoce más segura, más feliz, más ella misma. Es ese flash de confianza que quiero que cada clienta sienta al salir del estudio", detalló.

Sin embargo, el camino hacia la independencia no estuvo libre de obstáculos. Para Fernanda, el enemigo principal no fue la competencia, mucho menos el mercado, sino el temor a lo desconocido. Vencer el temor a montar su propio negocio sin una base económica estable y sin garantías fue su mayor prueba de fuego antes de abrir las puertas de su local.

"Aprendí que el crecimiento solo llega cuando uno se atreve. Hubo momentos de incertidumbre, pero siempre me repetía que valía la pena creer en mí", agregó la entrevistada, recordando esos días donde sus manos eran el único capital con el que contaba.

El flash de confianza: El objetivo principal del estudio es que cada clienta se reconozca más segura y feliz al verse al espejo tras cada procedimiento.

El "flash" de confianza: El objetivo principal del estudio es que cada clienta se reconozca más segura y feliz al verse al espejo tras cada procedimiento.

 (Foto: cortesía)

FFLASHSTUDIO

Hoy, FFLASHSTUDIO se consolida como un espacio especializado en realzar las miradas de las mujeres a través de técnicas seguras y especializadas.

Dunia Molina, periodista que cautiva con sus accesorios D'SAM

Entre sus servicios destacan las extensiones de pestañas, el lifting y el laminado de cejas, procesos realizados con el rigor que prioriza la salud de cada clienta.

Otro aspecto de este emprendimiento que brinda una experiencia única es la conexión humana. "No se trata solo de aplicar una técnica, sino de escuchar, cuidar y conectar con cada clienta. Lo que hace diferente a FFLASHSTUDIO es el cariño y la dedicación que pongo en cada detalle, porque no busco solo un resultado bonito, sino una experiencia que haga sentir bien por dentro y por fuera", amplió Fernanda Matute.

A sus 28 años, Fernanda convirtió la incertidumbre del desempleo en una oportunidad para emprender, demostrando que la resiliencia es la base del éxito.

A sus 28 años, Fernanda convirtió la incertidumbre del desempleo en una oportunidad para emprender, demostrando que la resiliencia es la base del éxito.

 (Foto: cortesía)

Para la fundadora, el éxito de su negocio se define en tres palabras: confianza, cuidado y autenticidad. El motor de Fernanda es la gratitud y la satisfacción de sus clientas.

"Lo que más disfruto es ver la reacción de mis clientas cuando se miran al espejo. Esa sonrisa, ese brillo en los ojos... es el recordatorio de que valió la pena cada esfuerzo. Amo poder transformar inseguridades en confianza y saber que mi trabajo impacta de manera positiva en otras personas", afirmó.

Fernanda concluyó con un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres que consumen sus servicios, inspirándolas a vivir el autocuidado como una extensión del amor propio. "La belleza empieza cuando uno se siente bien por dentro. Que se vean lindas, pero sobre todo, que se sientan felices y seguras".

¿Cómo llegar a FFLASHSTUDIO?

Para quienes deseen experimentar ese cambio en buenas manos, FFLASHSTUDIO está ubicado en los Condominios Toncontín, calle principal, frente al colegio Nuevo Amanecer, en Tegucigalpa.

Pueden agendar su cita vía Instagram @fflashstudio o a través de WhatsApp al número 9685-3518.

También pueden seguir este emprendimiento a través de su cuenta de TikTok, la encuentran como fflashstudio donde podrán encontrar actualizaciones de Fernanda sobre este su proceso.

También sería de mucha ayuda que ayuden a compartir sus clips e información de contacto que recomiende FFLASHSTUDIO a quienes estén buscando un lugar accesible y confiable para realzar esa belleza natural en cada mirada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Laura Cáceres
Laura Cáceres
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada de la UNAH. Periodista de la mesa digital de El Heraldo, locutora y voz comercial.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias