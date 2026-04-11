Fallece John Nolan, actor de “Batman” a los 87 años

Reino Unido.- El actor británico John Nolan, reconocido por su amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, falleció el 11 de abril de 2026 a los 87 años, según informaron medios como Stratford-Upon-Avon Herald, The Hollywood Reporter y Variety. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte, pero su legado artístico ya es recordado como uno de los más sólidos dentro de la escena británica. Nacido el 22 de mayo de 1938 en Londres, Nolan desarrolló una carrera que abarcó desde los escenarios clásicos hasta producciones internacionales, consolidándose como un intérprete versátil y respetado.

Su formación en el Drama Centre de Londres marcó el inicio de una trayectoria enfocada en el teatro, donde trabajó con la Royal Shakespeare Company en montajes como "Julius Caesar" y "The Merry Wives of Windsor". Posteriormente, se integró al National Theatre bajo la dirección de Trevor Nunn, participando en importantes producciones que reforzaron su prestigio en las tablas. Durante sus primeros años también realizó giras por Irlanda con compañías itinerantes y asumió el papel de Romeo en el Richmond Theatre, compartiendo escena con la actriz Francesca Annis. En la década de 1980 amplió su trabajo escénico con proyectos propios, incluyendo una trilogía inspirada en obras del escritor Fiódor Dostoyevski. Su salto a la televisión británica llegó con la miniserie "Daniel Deronda" en 1970, donde interpretó el papel principal, seguido de su participación en "Doomwatch", donde dio vida al científico Geoff Hardcastle. A lo largo de su carrera también formó parte de producciones como "The Prisoner", "Return of the Saint" y "Silent Witness". El vínculo familiar con sus sobrinos, los cineastas Christopher Nolan y Jonathan Nolan, marcó una etapa importante en su carrera cinematográfica. Participó en películas como "Following", "Batman Begins" y "The Dark Knight Rises", donde interpretó a Douglas Fredericks, además de su aparición en "Dunkirk", donde encarnó a un veterano de guerra ciego.