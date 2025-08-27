  1. Inicio
Fallece Eusebio Poncela, protagonista de "La ley del deseo" de Almodóvar

El actor español Eusebio Poncela, protagonista de clásicos como La ley del deseo de Pedro Almodóvar y nominado al Goya por Intacto, ha fallecido a los 79 años, según informó la Academia de Cine

  • 27 de agosto de 2025 a las 08:05
Fallece Eusebio Poncela a los 79 años, referente del cine, teatro y televisión española con casi seis décadas de trayectoria artística.

 Foto: Instagram

Madrid, España.- El actor español Eusebio Poncela, protagonista de películas como "La ley del deseo" de Pedro Almodóvar, ha fallecido este miércoles a los 79 años, ha informado la Academia de Cine en X.Veterano actor, productor y guionista español, en 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película 'Intacto'.

Además de pintor, ha estado cerca de sesenta años haciendo teatro, cine y televisión. Ha protagonizado las series "Los gozos y las sombras", "Las aventuras de Pepe Carvalho" o "Águila roja" y obras de teatro como 'Esto no es La casa de Bernarda Alba' o 'El beso de la mujer araña'.


Artista sin pelos en la lengua, en una entrevista llegó a decir que durante su vida profesional ha sido censurado 'por maricón, por pobre, por artista, por yonqui'. Nació en Madrid el 15 de septiembre de 1945 y se crió en plena dictadura franquista en el popular barrio de Vallecas.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

