Fallece Eusebio Poncela, protagonista de "La ley del deseo" de Almodóvar

Madrid, España.- El actor español Eusebio Poncela, protagonista de películas como "La ley del deseo" de Pedro Almodóvar, ha fallecido este miércoles a los 79 años, ha informado la Academia de Cine en X.Veterano actor, productor y guionista español, en 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película 'Intacto'.

Además de pintor, ha estado cerca de sesenta años haciendo teatro, cine y televisión. Ha protagonizado las series "Los gozos y las sombras", "Las aventuras de Pepe Carvalho" o "Águila roja" y obras de teatro como 'Esto no es La casa de Bernarda Alba' o 'El beso de la mujer araña'.

