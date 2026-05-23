Fallece Esteban García Garzón, sobrino de García Márquez

Bogotá, Colombia.- El cineasta colombiano Esteban García Garzón, sobrino del nobel de literatura Gabriel García Márquez, falleció en Bogotá, confirmó este sábado la Secretaría de Cultura de la capital.

"Hoy honramos la vida y el legado de Esteban García Garzón, actor, guionista y director colombiano que dejó una huella invaluable en las artes escénicas y audiovisuales del país. Su talento, sensibilidad y compromiso con la cultura enriquecieron la memoria artística de Colombia y acompañaron a generaciones de espectadores y creadores", señaló la Secretaría en un mensaje publicado en X.