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Fallece Esteban García Garzón, sobrino de García Márquez

El cineasta, actor y guionista colombiano Esteban García Garzón, sobrino del Nobel Gabriel García Márquez, falleció en Bogotá

  • Actualizado: 23 de mayo de 2026 a las 15:43
Fallece Esteban García Garzón, sobrino de García Márquez

La Secretaría de Cultura lamentó la pérdida del realizador, recordado por adaptar 'Cien años de soledad' al teatro y por su trabajo en HBO.

 Foto: Instagram

Bogotá, Colombia.- El cineasta colombiano Esteban García Garzón, sobrino del nobel de literatura Gabriel García Márquez, falleció en Bogotá, confirmó este sábado la Secretaría de Cultura de la capital.

"Hoy honramos la vida y el legado de Esteban García Garzón, actor, guionista y director colombiano que dejó una huella invaluable en las artes escénicas y audiovisuales del país. Su talento, sensibilidad y compromiso con la cultura enriquecieron la memoria artística de Colombia y acompañaron a generaciones de espectadores y creadores", señaló la Secretaría en un mensaje publicado en X.

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El cineasta es recordado por haber creado junto a su tío la Fundación FITI para impulsar las artes y el teatro y gracias a este trabajo realizó la primera adaptación teatral de la novela 'Cien años de soledad', del nobel de literatura colombiano, que fue presentada en Colombia y México.

García Garzón estrenó en 2022 el cortometraje invisibles en el Festival de Clermont-Ferrand (Francia). Ese mismo año la adaptación de su guion 'Fraternidad', que llegó a la plataforma HBO Max con el nombre de 'Las Iguanas'.

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El Centro Internacional para el legado de Gabriel García Márquez lamentó "el fallecimiento de Esteban García Garzón, actor, director, guionista y realizador, miembro querido de nuestra comunidad, hijo de Eligio García Márquez y Myriam Garzón, y sobrino" del nobel de literatura.

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Redacción web
Agencia EFE

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