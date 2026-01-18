Exesposo de Shannen Doherty impugna acuerdo de divorcio tras muerte de la actriz

Los Ángeles, Estados Unidos.- El exesposo de Shannen Doherty inició una acción judicial para dejar sin efecto el acuerdo de divorcio que ambos firmaron en julio de 2024, poco antes del fallecimiento de la actriz.
La impugnación fue presentada por el fotógrafo Kurt Iswarienko ante la Corte Superior de Los Ángeles. En el documento, su defensa sostuvo que el trámite se realizó ante un tribunal sin jurisdicción para hacer cumplir los términos pactados.
Según el escrito, el proceso debía darse por concluido con la muerte de Doherty, por lo que el acuerdo no tendría validez legal ni obligaciones exigibles.
La disputa se intensificó tras una demanda presentada en noviembre de 2025 por los abogados de la actriz y por el fiduciario del Shannen Doherty Family Trust, Christopher Cortazzo, quienes acusaron a Iswarienko de incumplir compromisos económicos establecidos en el convenio.
Entre los señalamientos figura la negativa a vender una vivienda ubicada en Dripping Springs, Texas, valorada en 1.5 millones de dólares. El acuerdo estipulaba que el resultado neto de la operación debía dividirse con el patrimonio de la actriz.
Otro punto de conflicto involucró un avión Mooney M 20. El documento indicaba que Iswarienko debía adquirir la parte correspondiente a Doherty por 100,000 dólares y transferir el monto al patrimonio tras la venta.
Los representantes legales del fondo familiar afirmaron que el pago fue parcial y que más de 50,000 dólares fueron retenidos.
En su respuesta judicial, el fotógrafo cuestionó la autoridad del fiduciario para presentar la demanda y reiteró que todo el proceso carece de base legal.
La separación entre Doherty e Iswarienko se formalizó en 2023, tras 11 años de matrimonio. Según su representante, Leslie Sloane, el divorcio fue una decisión que la actriz no deseaba, pero que consideró inevitable.
En diciembre de ese mismo año, Doherty declaró a People que descubrió una infidelidad poco antes de someterse a una cirugía cerebral, situación que precipitó el final del matrimonio.
Señaló que su entonces esposo mantenía desde hacía dos años una relación paralela.