Exesposo de Shannen Doherty impugna acuerdo de divorcio tras muerte de la actriz

Los Ángeles, Estados Unidos.- El exesposo de Shannen Doherty inició una acción judicial para dejar sin efecto el acuerdo de divorcio que ambos firmaron en julio de 2024, poco antes del fallecimiento de la actriz.

La impugnación fue presentada por el fotógrafo Kurt Iswarienko ante la Corte Superior de Los Ángeles. En el documento, su defensa sostuvo que el trámite se realizó ante un tribunal sin jurisdicción para hacer cumplir los términos pactados.

Según el escrito, el proceso debía darse por concluido con la muerte de Doherty, por lo que el acuerdo no tendría validez legal ni obligaciones exigibles.

La disputa se intensificó tras una demanda presentada en noviembre de 2025 por los abogados de la actriz y por el fiduciario del Shannen Doherty Family Trust, Christopher Cortazzo, quienes acusaron a Iswarienko de incumplir compromisos económicos establecidos en el convenio.