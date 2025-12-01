Ex príncipe Andrés pierde la jarretera y será "borrado del registro" de honores

Londres, Inglaterra.- El rey británico Carlos III ha despojado oficialmente a su hermano Andrés de las prestigiosas condecoraciones de la Orden de la Jarretera y de la Orden Victoriana Real, según recoge este lunes The Gazette, el diario oficial del Reino Unido. La publicación indica que el nombramiento de Andrés como Caballero Compañero de la Muy Noble Orden de la Jarretera, fechado el 23 de abril de 2006, y como Caballero Gran Cruz de la Orden Victoriana Real, fechado el 19 de febrero de 2011, ha sido "cancelado y anulado" y que su nombre será "borrado del registro" de ambas órdenes.

El monarca ya le había quitado previamente su derecho hereditario a ser príncipe y a portar el tratamiento de alteza real, así como el título de duque de York, retirado formalmente del registro de la nobleza. Presionado por algunos diputados y la opinión pública, el soberano anunció en octubre que despojaría a su hermano de todos sus títulos, después de que se conociera que mantuvo más allá de 2010 la relación con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, pese a asegurar que la había cortado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La atención sobre el hoy llamado Andrés Mountbatten-Windsor, de 65 años, se intensificó tras la publicación póstuma el 21 de octubre del libro de memorias de la estadounidense Virginia Giuffre, quien lo acusó de abusar de ella en tres ocasiones, al menos dos de ellas cuando era menor de edad.