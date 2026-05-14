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Ex de Eminem, arrestada por segunda vez en meses por conducción bajo los efectos del alcohol

Kim Mathers fue detenida en Míchigan por conducir bajo los efectos del alcohol apenas 72 horas después de comparecer ante un tribunal por cargos similares

  • Actualizado: 14 de mayo de 2026 a las 13:02
Ex de Eminem, arrestada por segunda vez en meses por conducción bajo los efectos del alcohol

La ex esposa de Eminem protagoniza un nuevo incidente con la justicia en Míchigan al ser arrestada por DUI tres días después de su última aparición en los tribunales.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- Kim Mathers, de 51 años y ex esposa del rapero Eminem, fue detenida en la madrugada del jueves en el condado de Macomb, Míchigan, por conducir bajo los efectos del alcohol.

El arresto se produjo tres días después de que la propia Mathers se presentara ante un tribunal por cargos de la misma naturaleza. Según informó el Departamento de Policía de Chesterfield Township, Mathers colisionó con otro vehículo cerca de Detroit en la noche del miércoles. No se reportaron heridos y se desconoce su destino en el momento del incidente.

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Mathers fue puesta en libertad pocas horas después de su ingreso en prisión. El lunes anterior, la también madre de cuatro hijos se había declarado sin oposición ante los cargos de conducción deteriorada y omisión del socorro tras un accidente ocurrido en febrero, cuando supuestamente chocó contra un automóvil estacionado mientras trasladaba a su hijo Parker y a unos amigos.

Lejos de detenerse, regresó a casa y colisionó contra la puerta de su garaje, siendo trasladada al hospital con lesiones leves. Las imágenes de las cámaras corporales de los agentes mostraron a Mathers realizando una prueba de alcoholemia.

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La sentencia correspondiente al incidente de febrero está fijada para junio, aunque resta por determinar si este nuevo arresto tendrá consecuencias sobre ese proceso. Mathers y Eminem, cuyo nombre real es Marshall Mathers, contrajeron matrimonio en 1999 y se divorciaron en 2001.

Volvieron a casarse en enero de 2006 en una ceremonia privada en Míchigan, aunque el rapero solicitó el divorcio apenas tres meses después. Tienen tres hijos en común: Hailie Jade, de 30 años; Alaina Marie, de 33, y Stevie Laine, de 24.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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