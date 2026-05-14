Ex de Eminem, arrestada por segunda vez en meses por conducción bajo los efectos del alcohol

Los Ángeles, Estados Unidos.- Kim Mathers, de 51 años y ex esposa del rapero Eminem, fue detenida en la madrugada del jueves en el condado de Macomb, Míchigan, por conducir bajo los efectos del alcohol. El arresto se produjo tres días después de que la propia Mathers se presentara ante un tribunal por cargos de la misma naturaleza. Según informó el Departamento de Policía de Chesterfield Township, Mathers colisionó con otro vehículo cerca de Detroit en la noche del miércoles. No se reportaron heridos y se desconoce su destino en el momento del incidente.

Mathers fue puesta en libertad pocas horas después de su ingreso en prisión. El lunes anterior, la también madre de cuatro hijos se había declarado sin oposición ante los cargos de conducción deteriorada y omisión del socorro tras un accidente ocurrido en febrero, cuando supuestamente chocó contra un automóvil estacionado mientras trasladaba a su hijo Parker y a unos amigos. Lejos de detenerse, regresó a casa y colisionó contra la puerta de su garaje, siendo trasladada al hospital con lesiones leves. Las imágenes de las cámaras corporales de los agentes mostraron a Mathers realizando una prueba de alcoholemia.