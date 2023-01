Evaluna desmiente rumores de una crisis matrimonial con Camilo

Pero la hija de Ricardo Montaner no dudó en salir a las redes sociales para desmentir estos rumores y dejar claro que está muy bien con su esposo.

“Este año definitivamente será uno que recordaré para siempre. Todo lo que fue no cabe en un solo post. Dios me dio el privilegio de ser la mamá de Índigo. Parí en casa como lo soñé sin anestesia y con Camilo y mi familia respirando y viviendo cada contracción conmigo”, mencionó al tiempo que recordó lo duro que fue reconocer que su cuerpo no volverá a ser el mismo luego del parto.

Además, aseguró que su amor por su familia sigue intacto que aprendió a amarlos aún más.