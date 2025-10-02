Eugenio Derbez "se sacude" la comedia y encara su papel "más dramático" en "El juicio"

Madrid, España.- El mexicano Eugenio Derbez se enfrenta a su papel "más dramático" hasta la fecha en 'El juicio', serie que coprotagoniza con el español Pedro Alonso. Esta aborda, inspirándose en casos reales, la lucha por la justicia en un caso de abuso sexual, al tiempo que denuncia que "no siempre se le hace justicia a quien la merece", sino a quien tiene "dinero" y "poder".

Y es que Derbez encarna a un padre "sin nada" de cuya hija han abusado, mientras que Pedro Alonso hace de un hombre con "poder político y económico" que protege a su vástago (y abusador de su compañera de estudios). Con esos mimbres, y con la pregunta de fondo de "qué estarías dispuesto a hacer por un hijo", se presenta 'El juicio', una producción original de Prime Vídeo México cuya fecha de estreno aún está por concretar y que centró una conversación que tuvieron este jueves Eugenio Derbez y Pedro Alonso en el marco de Iberseries & Platino Industria. En este evento sobre el sector audiovisual iberoamericano que se celebra en la ciudad de Madrid, Derbez explicó que la "semilla" de 'El juicio' nace de una llamada que recibió de un periodista que "respeta" mucho, León Krauze, justo antes de que comenzara el confinamiento por la pandemia del coronavirus. En un encuentro en Los Ángeles, el periodista contó al actor que acababa "de entrevistar al padre de una niña", y le dijo que "lo triste es que hay muchas víctimas como esta". El actor, director y productor mexicano explicó que decidieron hacer la serie para "darle voz a todas las mujeres que han pasado por casos como este", en los que el sistema "falla" a "muchas víctimas". Con "muchas" de esas víctimas habló Daniel Krauze, hermano del periodista que contactó con Derbez, para escribir este "poderosísimo guion" que también retrata el "choque entre dos padres", uno con poder económico y político y otro "sin nada".

"Era muy importante enfrentarlos para ver los dos puntos de vista y sentir que realmente estamos dando voz y representando a toda esta gente que, no solamente en México, sino en el mundo entero, de repente tienen un problema y llegan ante la ley desprotegidos, con nada más que su verdad, y se tienen que enfrentar a esa corrupción, a la gente que tiene más poder o más dinero y a veces se van sin justicia", resumió Derbez. Con todo, resaltó lo poliédricos y complejos que son los personajes de 'El juicio': "No hay ni malos ni buenos, sino diferentes puntos de vista, y cada quien cree que está en lo correcto".

El "reto" del drama y de estar junto a Pedro Alonso

Derbez también habló del trabajo que le ha costado "sacudirse" la comedia y que no le encasillara, ni el público ni la industria, en ese género. En este sentido, comentó que le sirvió salir de México y hacer algún papel dramático en Estados Unidos. "Eso me ayudó a que en México me vieran un poco diferente", recalcó, y añadió, en alusión a que la productora que cofundó -3PAS Studios- también está detrás de 'El juicio': "Si yo veo que nadie me va a contratar como actor serio, yo me doy el papel".