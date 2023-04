Estrenos de streaming para una Semana Santa en casa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No todo el mundo utiliza el feriado de Semana Santa para sumarse a actividades religiosas o agarrar carretera para llegar a destinos que en otras fechas no visita... Hay quienes prefieren quedarse en casa tendidos en el sillón y descansar lo que no se puede descansar en medio de la rutina del resto del año.

+Clic aquí para registrarse y leer más contenidos de El Heraldo

Para estas personas está la comodidad de ver series y películas con tan solo mover la mano para agarrar el control remoto.