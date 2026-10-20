Estefanía Villarreal, actriz de "Rebelde", reaparece tras alarmante mensaje

Ciudad de México, México.- Estefanía Villarreal, la actriz que interpretó a Celina Ferrer en “Rebelde”, reapareció en Instagram para agradecer el apoyo que recibió después de publicar un texto sobre su batalla contra la depresión y la ansiedad, y aseguró que se encuentra acompañada y cuidada. A mediados de septiembre, por medio de sus historias, la actriz admitió que no calculó el alcance de su publicación anterior. “No dimensioné todo lo que mi historia anterior podía generar y nunca fue mi intención alarmarlos. Es cierto que me sentí rebasada y que, por este medio, he logrado sincerarme sobre cómo me siento realmente”, escribió, de acuerdo con Quién.

Villarreal no detalló cuál es su estado de salud actual, pero sí describió el momento que atraviesa. “Quiero que sepan que estoy acompañada, cuidada y tomándome el tiempo necesario para recuperar la calma y estar mejor”, agregó.

Instagram

El texto que desató la inquietud apareció a inicios de septiembre en las historias de su cuenta, que supera el 1.1 millón de seguidores, según Infobae. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami, tu pequeña ya no puede más”, se leía. Quién precisó que entonces ella no aclaró si hablaba de una vivencia personal o si se refería al Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre. Después de la publicación, la actriz se alejó de las redes durante varios días y no ofreció más declaraciones, según Infobae. Su publicación previa databa del 22 de agosto, cuando compartió carruseles con parte de su rutina, detalló TV Azteca. Seguidores de la telenovela pidieron en redes que Anahí, su compañera de elenco, se comunicara con ella, y hasta ese momento la cantante no se había pronunciado, reportó N+.