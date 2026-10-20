Estefanía Villarreal, actriz de "Rebelde", reaparece tras alarmante mensaje

Ciudad de México, México.- Estefanía Villarreal, la actriz que interpretó a Celina Ferrer en “Rebelde”, reapareció en Instagram para agradecer el apoyo que recibió después de publicar un texto sobre su batalla contra la depresión y la ansiedad, y aseguró que se encuentra acompañada y cuidada.
A mediados de septiembre, por medio de sus historias, la actriz admitió que no calculó el alcance de su publicación anterior.
“No dimensioné todo lo que mi historia anterior podía generar y nunca fue mi intención alarmarlos. Es cierto que me sentí rebasada y que, por este medio, he logrado sincerarme sobre cómo me siento realmente”, escribió, de acuerdo con Quién.
Villarreal no detalló cuál es su estado de salud actual, pero sí describió el momento que atraviesa. “Quiero que sepan que estoy acompañada, cuidada y tomándome el tiempo necesario para recuperar la calma y estar mejor”, agregó.
El texto que desató la inquietud apareció a inicios de septiembre en las historias de su cuenta, que supera el 1.1 millón de seguidores, según Infobae.
“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami, tu pequeña ya no puede más”, se leía.
Quién precisó que entonces ella no aclaró si hablaba de una vivencia personal o si se refería al Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre.
Después de la publicación, la actriz se alejó de las redes durante varios días y no ofreció más declaraciones, según Infobae. Su publicación previa databa del 22 de agosto, cuando compartió carruseles con parte de su rutina, detalló TV Azteca.
Seguidores de la telenovela pidieron en redes que Anahí, su compañera de elenco, se comunicara con ella, y hasta ese momento la cantante no se había pronunciado, reportó N+.
Quien sí habló fue Christian Chávez, cantante de RBD y excompañero suyo en “Rebelde”, que conversó con la prensa antes de que Villarreal escribiera de nuevo.
“Le mandé un mensaje, no me ha contestado. Me dijeron que está con su familia, hasta donde yo sé, y no sé exactamente cuáles fueron las razones por las que llegó ese mensaje a redes”, dijo. También le expresó respaldo.
“La entiendo, le doy completamente mi apoyo también aquí en las cámaras y creo que tiene gente dentro de la industria y fuera de la industria que la amamos, la respetamos y la admiramos”.
Chávez aprovechó para dirigirse a quienes enfrentan algo parecido. “El paso más importante es pedir ayuda. Cuando te estés dando cuenta de que algo raro está cambiando en ti, que no te sientes bien, que te levantas a lo mejor y todo se ve gris, que nada en tu vida se siente luminoso, es momento de buscar ayuda con tu familia, con tus amigos, hablarlo”, expresó.
Mientras tanto, SDPnoticias reportó que la actriz fue captada en un supermercado días después de su primer mensaje, según recogió Infobae.
La conductora Addis Tuñón dijo haberla visto “estable” en una reunión reciente y afirmó que está rodeada de sus seres queridos.
Villarreal nació el 11 de marzo de 1987 en Monterrey, Nuevo León, y tenía 17 años cuando se sumó a “Rebelde”, la producción juvenil de Televisa que se transmitió de 2004 a 2006.
Su Celina, estudiante del Elite Way School y amiga cercana de Mía Colucci, el personaje de Anahí, regresó en 2022 con el reboot de Netflix, esta vez como directora del plantel.
Su trayectoria reciente incluye la telenovela “Ligeramente diva”, de 2024, además de “Doménica Montero” y “Polen”, y campañas como modelo de tallas grandes para firmas como Dior. Ella misma ha contado que las comparaciones y el bullying marcaron su adolescencia, según recordó TV y Novelas.
La actriz cerró su mensaje con una frase de gratitud para sus allegados y para quienes se acercaron a preguntarle cómo estaba.
“Gracias de corazón a quienes han estado cerquita y de tantas formas, me han hecho sentir que no estoy sola (...) Gracias por estar al pendiente, por sus mensajes y por tanto cariño”, escribió.