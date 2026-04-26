Este creador mexicano es el único hispanohablante en el top 10 histórico de Spotify

La más reciente lista publicada por la plataforma sueca por sus 20 años ubicó a 'Relatos de la Noche' en el décimo lugar entre los más escuchados de todos los tiempos.

Ciudad de México, México.- Para el mexicano Uriel Reyes , creador del pódcast ‘ Relatos de la Noche , el miedo en México rara vez es solo miedo, sino que también es memoria, familia, migración, pérdida, así como un pulso íntimo que lo ha convertido en el único creador de habla hispana entre los 10 programas más escuchados de todos los tiempos de Spotify , según contó a EFE en entrevista.

El proyecto, que nació durante la pandemia como una apuesta por migrar de YouTube al audio, encontró en ese momento una audiencia ávida de historias.



Desde entonces, no ha dejado de crecer hasta consolidarse como el pódcast número uno en México y Latinoamérica, con más de 71,3 millones de escuchas en el último año. Pero más allá de las cifras, el éxito responde a una forma particular de entender el terror.“No solo son historias de fantasmas o brujas, también hablan de momentos en la vida de una familia”, explicó Reyes, quien sostiene que el miedo en la región está ligado a experiencias reconocibles como la pérdida, el desempleo o los cambios de vida.



Esa cercanía ha permitido que los relatos —enviados por los propios oyentes— funcionen como un espejo cultural. Historias que, en palabras del creador, “se sienten posibles, siempre latentes”, y que conectan incluso con audiencias fuera del mundo hispanohablante, como jóvenes de ascendencia mexicana en Estados Unidos que encuentran en el podcast una forma de reconectar con el idioma y sus raíces, según contó.



Entre otras historias que no solo destacan por el miedo que provocan, sino por la forma en que se entrelazan con su propia vida, Reyes recordó una en especial, pues dijo ocurre en Tijuana, la ciudad fronteriza donde creció, y transcurre en espacios que él mismo habitó: la escuela a la que asistió y la iglesia donde hizo su primera comunión, envolviendo este relato con su memoria personal.



Otra de las historias que marcó el rumbo del proyecto es la de “la mujer sonriente del metro”, una leyenda urbana que, según el propio creador, no existía como tal antes de que él la nombrara y difundiera. A partir de un testimonio recibido, Reyes dio forma a un relato que con el tiempo trascendió el pódcast para instalarse en el imaginario colectivo de la Ciudad de México.



El terror, una propuesta narrativaEl terror, en su propuesta, no es espectáculo grandilocuente, sino un susurro compartido. Un género que, para él, está profundamente ligado a la nostalgia: a la infancia, a las películas alquiladas y a las reuniones familiares donde el ambiente cambia cuando alguien empieza a contar una historia.



Ese mismo impulso narrativo lo ha llevado más allá del audio.Reyes publicó un libro de cuentos de terror también bajo el título 'Relatos de Terror', mismo que se ha mantenido entre los 20 más vendidos de su editorial Penguin Random House en México desde 2023 y actualmente trabaja en una segunda entrega.



En tanto, perfila una ambición mayor: llevar estas historias al terreno audiovisual.“Hay tantas historias y el terror en cine está tan mal tratado en México que me gustaría intentar llevar ese encanto a una miniserie o una película”, afirmó.



Mientras tanto, ‘Relatos de la Noche’ sigue creciendo desde lo esencial: la voz, la confianza y la comunidad, según Reyes, quien valoró una audiencia que comparte historias que nunca habían salido de su círculo familiar y que encuentra en ese espacio un refugio.



Reyes también admitió que su éxito no radica en reinventar el miedo, sino en recordarlo, en demostrar que las historias que quitan el sueño también son las que definen.