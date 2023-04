“Estaba muy triste, tenía varios días sin dormir”: Viuda de Julián Figueroa narra todos los detalle de su muerte

“Se quedó dormido, tuvo un infarto al miocardio y estaba dormido, no había señales de que hubiera pasado ningún dolor ni nada, simplemente estaba en la pose en la que él dormía, hasta tenía una pierna encima de la otra”, detalló después, afirmando que se consolaba un poco al saber que no sufrió.

“Cuando lo encontré ya no le latía el corazón y no estaba respirando, yo pegué un grito horrible, le hablé a la ambulancia y llegaron policías y la ambulancia. Estuve como cuatro horas sola con los paramédicos y la ambulancia. Luego llegó un padrino de Julián y me apoyó, la verdad es que fue una experiencia muy fea que no quiero volver a pasar nunca... Lo que me tranquiliza es que lo encontré en la posición en la que él dormía y que sus ojos estaban cerrados, estaba tranquilo, no se veía que hubiera sufrido nada, yo creo que estaba soñando con su papá y se fue con él”, finalizó la nuera de Maribel Guardia, quien en su cuenta de Instagram también dedicó un emotivo mensaje para su esposo y prometió atesorar los buenos recuerdos que vivieron juntos.