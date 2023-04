Amiga de Julián Figueroa publica inquietante mensaje y luego lo borra

“Y me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida. Ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4:00 am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho. Mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, solo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje”, escribió la joven.

Asimismo, en otra publicación escribió: “Si te pasa algo, cuéntamelo, porque no es justo que ríamos juntos y llores solo”.

Según Maribel Guardia, su hijo falleció el 9 de abril debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.