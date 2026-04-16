"El encargado" temporada 4: Fecha de estreno confirmada en Disney+ y nuevos detalles

Los Ángeles, Estados Unidos.- La serie argentina "El encargado", protagonizada por Guillermo Francella y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, se estrenará el 1 de mayo en Disney+, anunció este jueves un comunicado de la plataforma.

Ese día estarán disponibles todos los episodios de esta temporada, en la que Eliseo (Francella) se convierte en la persona más influyente del país. Pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano (Gabriel Goity), amenaza con llevarle a la ruina.

Junto a Francella y Goity, en esta temporada regresan Manuel Vicente (Gómez), Gastón Cocchiarale (Miguel) y se incorpora Arturo Puig (presidente).