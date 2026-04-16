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"El encargado" temporada 4: Fecha de estreno confirmada en Disney+ y nuevos detalles

Vuelve Eliseo. Disney+ ha confirmado que la nueva temporada de 'El encargado' se estrenará el 1 de mayo con Guillermo Francella a la cabeza

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 12:10
El encargado temporada 4: Fecha de estreno confirmada en Disney+ y nuevos detalles

En esta entrega, el conserje más famoso de Argentina alcanza su máximo poder mientras enfrenta una conspiración que amenaza con llevarlo a la ruina.

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- La serie argentina "El encargado", protagonizada por Guillermo Francella y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, se estrenará el 1 de mayo en Disney+, anunció este jueves un comunicado de la plataforma.

Ese día estarán disponibles todos los episodios de esta temporada, en la que Eliseo (Francella) se convierte en la persona más influyente del país. Pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano (Gabriel Goity), amenaza con llevarle a la ruina.

Junto a Francella y Goity, en esta temporada regresan Manuel Vicente (Gómez), Gastón Cocchiarale (Miguel) y se incorpora Arturo Puig (presidente).

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En el reparto también están Daniel Aráoz (Froilán), Miriam Odorico (Susana Barreto), Luis Gianneo (Garrido), Micaela Riera (Marina), Agostina Inella (Lola), Martín Slipak (Maxi), Mónica Raiola (Martucha) o Darío Barassi (Gabriel).

Y contará con colaboraciones especiales de Luis Brandoni (Polaco), Benjamín Vicuña (Gaspar Schuster), Diego Velázquez (jefe de Gabinete) o Claudia Fontán (Clarita).

A la pareja de Cohn y Duprat se une ahora Jerónimo Carranza en una temproada que contará con Florencia Momo como directora, excepto el último capítulo, del que se encarga Martín Hodara.

'El encargado' se estrenó en 2022 y sigue la vida de un conserje de un importante edificio de Buenos Aires que se entromete en la vida de los inquilinos. Su éxito dio lugar a otras dos temporadas, que se pudieron ver en 2023 y 2024.

La serie ganó la medalla de Oro del Festival de Nueva York en 2024 y 2025, además de estar nominada en 2023 al Premio Emmy Internacional a la mejor comedia.

Además, Francella ganó por su interpretación el Premio Platino a mejor actor de serie en 2023.

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Redacción web
Agencia EFE

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