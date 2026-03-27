"Hannah Montana": El especial de aniversario rompe récords de audiencia

El especial no esquivó los momentos de honestidad. "Amo ser Hannah, amo ser Miley Cyrus, amo mis personajes, pero de lo que más me enorgullezco es de quien soy como persona", le dijo Cyrus a Cooper durante la entrevista. "Me enorgullezco de que eso siempre se haya mantenido. Lo que he hecho siempre ha venido del corazón primero".