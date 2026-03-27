"Hannah Montana": El especial de aniversario rompe récords de audiencia

El 24 de marzo de 2006, una adolescente de Tennessee con una peluca rubia y un secreto enorme se asomó por primera vez a las pantallas de Disney Channel. Dos décadas más tarde, esa misma chica —ahora convertida en una de las artistas más influyentes de su generación— regresó al mismo escenario con una maleta fucsia, un Mustang descapotable y 6.3 millones de razones para celebrar.
El especial del 20.º aniversario de "Hannah Montana", estrenado el 24 de marzo en Disney+ y Hulu, acumuló 6.3 millones de visualizaciones en sus primeros tres días de transmisión, según datos internos de Disney.
La cifra no es menor si se considera que se trata de un programa de una hora, grabado ante un auditorio de apenas 215 fanáticos seleccionados, y que compite con una oferta de contenido global sin precedentes.
Adicionalmente, el consumo del catálogo original de "Hannah Montana" se disparó casi un 1,000% durante esa misma semana, y la plataforma reporta que la serie acumula más de 500 millones de horas transmitidas a nivel global desde su llegada al streaming.
El regreso de Miley Cyrus a los sets donde creció artísticamente no fue solo un ejercicio de nostalgia. Fue, en sus propias palabras, un acto de reconciliación.
"Solía pensar en Hannah como algo ajeno a mí. La veía como un personaje, aunque fuera yo misma. No siempre pensé en nosotras como una unidad y ahora estoy recuperando la unión entre Hannah y Miley", sostuvo la cantante.
La conductora del especial fue Alex Cooper, presentadora del podcast Call Her Daddy, cuya elección estuvo lejos de ser fortuita.
Cyrus le atribuyó a Cooper un papel fundamental en la logística creativa del evento, incluyendo haber gestionado la aparición de Selena Gómez. "Amo a Selena, pero no sabía cuánto nuestra amistad significaba para los fans", reconoció Cyrus ante Variety.
También participaron Chappell Roan, quien habló del peso que Cyrus tuvo en su formación artística, y Billy Ray Cyrus, su padre tanto en la ficción como en la vida real.
El especial no esquivó los momentos de honestidad. "Amo ser Hannah, amo ser Miley Cyrus, amo mis personajes, pero de lo que más me enorgullezco es de quien soy como persona", le dijo Cyrus a Cooper durante la entrevista. "Me enorgullezco de que eso siempre se haya mantenido. Lo que he hecho siempre ha venido del corazón primero".
La estrategia para hacer realidad el proyecto también tuvo su revelación. Cyrus admitió que comenzó a hablar públicamente del especial antes de que existiera ningún plan concreto, siguiendo una lección que le dejó su madrina artística Dolly Parton: publicitar algo antes de que suceda, para que no puedan negarse.
Los efectos del especial se extendieron a las plataformas musicales. This Is the Life, el primer tema que Cyrus interpretó como "Hannah Montana", registró un incremento del 747% en reproducciones en Spotify el día del estreno. Best of Both Worlds subió un 607%, mientras que Wherever I Go y Ordinary Girl crecieron un 537% y un 430%, respectivamente.