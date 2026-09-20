Ed Sheeran se pronuncia sobre Gaza tras vetar a Macklemore

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cantante Ed Sheeran se presentó este sábado en Filadelfia, el primer concierto que ofrece en EE.UU tras la controversia de la pasada semana sobre la exclusión del rapero Macklemore de su gira, y dijo que lo que pasa en Gaza es "catastrófico, injustificable y desproporcionado". El estadounidense era su telonero y fue vetado por sus expresiones propalestina desde el escenario de la gira 'Loop Tour' del inglés.

De acuerdo a la revista Variety, antes del concierto, el artista británico aseguró no ser activista pero confesó que la polémica en torno a Macklemore le colocó "en medio de un debate importante y apasionado sobre la libertad de expresión y el tema político más complejo del planeta". "Cumplir con mi compromiso con mis fans también es fundamental para mi identidad, y por eso estoy aquí esta noche solo, continuando con mi gira actual", afirmó el cantante. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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Sin embargo, Sheeran también aprovechó el micrófono para tener unas palabras sobre el conflicto palestino durante la actuación en el Lincoln Financial Field. "Lo que sucedió en Israel y en el Festival del Museo de Nome el 7 de octubre fue horrible y agravó siglos de sufrimiento judío. Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado. Nos duele profundamente la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles y de niños, y la injusticia sistémica que estamos presenciando en Cisjordania no puede pasarse por alto", pronunció. Sheeran también indicó que esta semana ha tenido que "tomar decisiones difíciles, estoy cometiendo errores, y lo siento muchísimo", cuando algunos seguidores dudaron si asistirían a verle pesar de tener boletos, según han señalado medios locales.

