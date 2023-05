“Si eso sucede... me detendré”: Ed Sheeran podría abandonar la música si pierde el juicio

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. - El artista, Ed Sheeran, está siendo procesado por las acusaciones en su contra sobre derechos de autor, esto tras encontrar similitudes en “Thinking out loud” y la canción “Let’s get it on” de Marvin Gaye.

Los informes presentados en medio del juicio que enfrenta el compositor revelaron que el inglés es capaz de componer entre siete y nueve canciones en cuatro horas.

El intérprete de “Perfect” amenazó con retirarse de la música si pierde esta batalla legal. “Si eso sucede, he terminado, me detendré”, fueron las declaraciones del cantante al subir al estrado, pues consideró en ese momento que era un insulto para él.