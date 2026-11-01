Temas virales y clásicos para llorar, recordar y abrazar la memoria de los que partieron

Tegucigalpa, Honduras.- Quien extraña a alguien que ya trascendió de este plano terrenal pasa del llanto a la gratitud y de la calma a la inquietud en una sola tarde, y cada ánimo pide su propia canción. Para este 1 y 2 de noviembre, cuando buena parte de América Latina visita cementerios y levanta altares para sus difuntos, una lista de reproducción puede acompañar ese recuerdo. Las ocho canciones que siguen vienen de países, géneros y décadas distintas. Tienen en común que alguien las escribió, o las canta, pensando en una persona que ya no está. Aquí se ordenan por lo que pide cada momento.

Para llorar

Cuando toca llorar, Tears in Heaven es el ejemplo más citado. Eric Clapton la escribió junto al compositor Will Jennings tras la muerte de su hijo Conor, de cuatro años, en 1991, y apareció ese año en la banda sonora de la película Rush.

El 24 de febrero de 1993, Clapton recibió seis premios Grammy, entre ellos Grabación del año y Canción del año por este tema y Álbum del año por Unplugged, el disco en vivo donde también figura y que vendió 26 millones de copias en el mundo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La propia Academia de la Grabación recuerda su interpretación en aquella gala como una de las más conmovedoras en la historia del premio. En español, el llanto tiene su himno en “En cambio no”, de Laura Pausini. Es la versión en español de Invece no, tema del álbum Primavera in anticipo, de 2008, que la cantante italiana escribió con Niccolò Agliardi.

Pausini ha declarado que la compuso en uno de los momentos más difíciles de su vida: la muerte de su abuela, y en concursos de canto donde ha sido jurado explicó que el tema habla del último respiro de ella, según Unotv.

Para hablarle al ausente

Cuando hace falta dirigirse a quien ya no responde, See You Again ofrece el tono. Wiz Khalifa y Charlie Puth la lanzaron el 10 de marzo de 2015 para la banda sonora de Furious 7, como homenaje al actor Paul Walker, fallecido en un accidente automovilístico el 30 de noviembre de 2013. Puth, quien la coescribió con DJ Frank E y Andrew Cedar, contó que pensó en un amigo que murió por esos mismos días mientras componía el estribillo. La canción llegó al primer lugar del Billboard Hot 100 y, en julio de 2017, su video superó a Gangnam Style como el más visto en la historia de YouTube.

Para entonces, según el medio especializado Tubefilter, la sección de comentarios ya funcionaba como un memorial improvisado para Walker. Hay una canción que en México suena cada 10 de mayo y que también acompaña el recuerdo de los difuntos, y es “Amor eterno”. Juan Gabriel la escribió en los años setenta y, según la versión que mantiene su sitio oficial, la dedicó a su madre, Victoria Valadez, fallecida en 1974.

La canción llegó al público en 1984 en la voz de Rocío Dúrcal. Cuando ella murió, en 2006, más de dos mil personas la corearon en la misa celebrada en la Catedral de Ciudad de México, según Cooperativa.cl.



Para cuando el duelo trae ansiedad

La pérdida suele venir acompañada de inquietud, y esa mezcla es el terreno de “Ansiedad”, de Grupo Arriesgado. La agrupación de regional mexicano, originaria de Sinaloa, la lanzó a finales de 2024. Al sumarse a un remix estrenado el 1 de agosto de 2025, Matisse habló de 70 millones de reproducciones.

La casa discográfica Sony Music presentó el tema como una historia sobre “el dolor que causa la pérdida de un ser querido que parte de este plano”.

Para dar gracias y recordar

Quien prefiere recordar con una sonrisa encuentra su canción en “Coco”. "Recuérdame", escrita por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, suena en la película de Disney y Pixar en tres interpretaciones distintas, cada una con una carga emocional propia, según el Los Angeles Times. Ganó el Óscar a Mejor canción original el 4 de marzo de 2018, en una gala donde el cantante Miguel, Gael García Bernal y Natalia Lafourcade la interpretaron.

Al conocer la nominación, los compositores la describieron como “una canción muy personal sobre despedirse de quienes amas”. El Día de Muertos tiene además una canción reciente en “Fantasmas”, del mexicano Humbe, lanzada en 2023. NPR la describió a inicios de 2026 como un tema sobre perder a alguien, de inspiración mariachi, que parecía hecho para el Día de Muertos.

En TikTok ha reunido más de 1.2 millones de videos de personas que la usan para mostrar recuerdos con sus seres queridos. Rolling Stone en Español la calificó como un homenaje a “aquellos que ya no caminan a nuestro lado”, y Anamaria Sayre, copresentadora del programa Alt.Latino de NPR, dijo que es “tan profunda y a la vez sutilmente mexicana”.

Para encontrar calma

Para las horas de quietud queda Let It Be. Paul McCartney tenía 14 años cuando murió su madre, Mary, en 1956. Más de una década después, en medio de las tensiones que sacudían a The Beatles, soñó con ella. “Tuve un sueño en el que vi a mi mamá, que llevaba muerta unos diez años”, relató a Barry Miles, autor de su biografía autorizada. De ese sueño nació el verso que abre la canción, que alcanzó el primer lugar del Billboard Hot 100 en abril de 1970.