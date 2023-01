“¡Nunca hables de mi esposa de esa manera!”: los detalles de la pelea de Harry y el rey Carlos el día de la muerte de Isabel II

Según comentó Harry, su padre le ordenó no llevarla, citando razones “sin sentido e irrespetuosas”.

LONDRES, INGLATERRA.- El día de la muerte de la reina Isabel II quedó marcado en la memoria de la familia real como día negro, no solo por su fallecimiento sino por las peleas que se dieron ese día entre los miembros de la familia, pero sobre todo entre Carlos y el príncipe Harry.

“Carlos le dijo a Harry que no era correcto ni apropiado que Meghan estuviera en Balmoral en un momento tan profundamente triste”, dijo una fuente. “Se le indicó que Kate no iría y que los miembros de la familia deberían limitarse a los más cercanos”.

Ante el reclamo de su hijo, Carlos III no tuvo otra opción que pedirle una disculpa a su hijo menor, con quien no tiene una buena relación.

Se conoció que en las memorias de Harry, tituladas “Spare”, detalla las preocupaciones de su padre ante la llegada de Meghan a la monarquía ya que no quería que ella lo “eclipsara”.

“En estos momentos, no reconozco ni a mi padre ni a mi hermano, igual que probablemente ellos no me reconocen a mí”, dijo Harry para el programa 60 Minutos que transmite la cadena británica ITV, con quienes habló previo al lanzamiento de su libro “Spare”.