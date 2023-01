“En estos momentos no reconozco ni a mi padre ni a mi hermano”, las polémicas declaraciones de Harry

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-El domingo por la noche se publicó la polémica entrevista del príncipe Harry y los nombres de Carlos III, William, Camila y Diana tomaron protagonismo.

+Clic aquí para registrarse y leer más contenidos de El Heraldo

“En estos momentos, no reconozco ni a mi padre ni a mi hermano, igual que probablemente ellos no me reconocen a mí”, dijo Harry para el programa 60 Minutos que transmite la cadena británica ITV, con quienes habló previo al lanzamiento de su libro “Spare”.

El hijo menor del rey Carlos III aseguró que a pesar de todo lo que ha pasado con ellos y la familia real, quiere reconciliarse, aunque para que eso suceda deben “asumirse responsabilidades”.