Desentierran cápsula del tiempo de Lady Di, ¿qué objetos contenía?

Londres, Inglaterra.- Un disco de Kylie Minogue, una televisión de bolsillo y una calculadora solar son algunos de los objetos que la difunta princesa Diana de Gales introdujo junto a dos niños en una cápsula del tiempo que se enterró en el hospital Great Ormond Street de Londres y que fue abierta ayer.

La caja de madera, revestida de plomo, fue enterrada en 1991 con objetos representativos de la década de los pasados años 90 cuando se colocó la primera piedra de uno de los edificios de este complejo hospitalario del que Diana fue nombrada presidenta de honor y que se inauguró en 1994, explicó el hospital londinense en un comunicado.

Ahora, más de 30 años después, fue abierta por personal del hospital que trabajaba en 1991 y también nacidos en aquella fecha.