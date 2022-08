Demi Lovato vuelve a utilizar el pronombre “ella” porque asegura sentirse más femenina

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Demi Lovato, que en 2021 se identificó como una persona no binara, ha vuelto a causar revuelo luego de revelar que ha cambiado su pronombre a “ella” porque se ha sentido más femenina.

Fue durante el podcast “Spout” que ya no utiliza el “elle” para referirse a ella por lo que ya adoptó sus antiguos pronombres.

“Soy una persona muy fluida en lo que respecta a mi género, mi sexualidad, mi música y mi creatividad”, dijo Lovato.

La exestrella de Disney mencionó que “todo mundo se equivoca con los pronombres”, pero que en algún momento se trata de respeto.

Detalló: “Soy una persona tan fluida que... sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada en mi energía masculina y femenina, de modo que cuando me enfrenté con la opción de entrar al baño y decía ‘mujeres’ y ‘hombres’, no sentí que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer. No me sentía como un hombre. Simplemente me sentía como un ser humano”.

No obstante, pidió respeto ante la situación porque no todas las personas entienden el tema del uso de los pronombres y la identidad.

“Últimamente, me he sentido más femenina, así que la adopté de nuevo. Pero creo que lo importante es que nadie es perfecto. Todo el mundo confunde los pronombres en algún momento, y especialmente cuando la gente está aprendiendo. Es todo sobre el respeto”.

Lovato, también aseguró que será una persona de género fluido, por lo que puede transicionar de un género a otro de manera esporádica.

Según la revista People, desde hace más de dos meses la actriz ya había añadido los pronombres femeninos a su cuenta de Instagram, sin embargo no había explicado cuál fue el motivo de volverlos a incluir como parte de su identidad.