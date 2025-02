¿De qué murió Michelle Trachtenberg? Investigación en curso tras su fallecimiento

Nueva York, Estados Unidos.- La actriz estadounidense Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en “Gossip Girl”, “Buffy, la cazavampiros” y “Las aventuras de Pete y Pete”, fue encontrada sin vida en su domicilio de Columbus Circle, cerca de Central Park South, en Nueva York.

Su madre confirmó la noticia al medio ABC News este miércoles, informando que la actriz tenía 39 años al momento de su muerte.

Las causas exactas de su fallecimiento aún no han sido esclarecidas. Según reportes iniciales, Trachtenberg se había sometido recientemente a un trasplante de hígado, lo que ha generado especulaciones sobre posibles complicaciones médicas.

No obstante, el diario New York Post indicó que la causa podría estar relacionada con factores naturales. El informe policial detalla que la actriz fue hallada “inconsciente y sin respuesta”, y hasta el momento, su muerte no ha sido considerada sospechosa.

El cuerpo de la actriz fue descubierto alrededor de las ocho de la mañana, aunque las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre su estado. Se espera que una autopsia determine con precisión la causa del deceso.