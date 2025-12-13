¿De qué murió Abraham Quintanilla, padre de Selena?

Texas, Estados Unidos.-La noticia de la muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena, ha sorprendido al mundo del espectáculo.
Fue su hijo mayor, A. B. Quintanilla, quien confirmó la muerte de su padre a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.
"Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy", se lee en la publicación sin brindar más detalles.
Hasta el momento, ni A. B. ni nadie de la familia Quintanilla ha brindado detalles de la causa de muerte de don Abraham.
Cabe mencionar que tampoco se conoce si el líder de la familia Quintanilla estaba enfermo o tenía problemas por la edad, ya que siempre se mantuvo en privado este tema.
Se espera que en las próximas horas brinde mayores detalles sobre la causa de su muerte y si harán sus honras fúnebres de manera pública.