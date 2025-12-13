¿De qué murió Abraham Quintanilla, padre de Selena?

Texas, Estados Unidos.-La noticia de la muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena, ha sorprendido al mundo del espectáculo.

Fue su hijo mayor, A. B. Quintanilla, quien confirmó la muerte de su padre a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

"Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy", se lee en la publicación sin brindar más detalles.