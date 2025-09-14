De Kapo ft. Camilo a Rauw Alejandro: los estrenos musicales de la semana

Miami, Estados Unidos.- La semana trae novedades importantes en la música latina. Rauw Alejandro, Kapo y Camilo, Majo Aguilar, Luck Ra y Miranda!, Jay Wheeler e Indy Fontaine presentan estrenos que combinan tradición y exploración sonora.

- Rauw Alejandro y la diosa Guabancex

El puertorriqueño Rauw Alejandro lanzó "GuabanSexxx", un homenaje a la diosa taína de los huracanes, Guabancex, y tercer adelanto de su próximo álbum "Cosa nuestra", tras Touching the Sky y "Déjame entrar" en 2024.