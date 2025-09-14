De Kapo ft. Camilo a Rauw Alejandro: los estrenos musicales de la semana

Miami, Estados Unidos.- La semana trae novedades importantes en la música latina. Rauw Alejandro, Kapo y Camilo, Majo Aguilar, Luck Ra y Miranda!, Jay Wheeler e Indy Fontaine presentan estrenos que combinan tradición y exploración sonora.
- Rauw Alejandro y la diosa Guabancex
El puertorriqueño Rauw Alejandro lanzó "GuabanSexxx", un homenaje a la diosa taína de los huracanes, Guabancex, y tercer adelanto de su próximo álbum "Cosa nuestra", tras Touching the Sky y "Déjame entrar" en 2024.
- Kapo y Camilo fusionan bolero y modernidad
Kapo y Camilo se unieron por primera vez en el bolero "Esta es tu casa nena". "Uno de esos que duelen, pero también abrazan", afirmó Kapo, resaltando la mezcla de romanticismo clásico con toques de afro-pop.
- Luck Ra y Miranda! reinterpretan un clásico argentino
El dúo argentino Miranda! y Luck Ra presentaron su versión de "Tu misterioso alguien", popularizada en La Voz Argentina. La reinterpretación incorpora el estilo característico de Luck Ra, conocido por colaboraciones con Chayanne y Elvis Crespo.
- Majo Aguilar mantiene la tradición familiar
La mexicana Majo Aguilar lanzó una versión de "Veracruz", del compositor Agustín Lara, junto a su abuelo José Carrillo.
La pieza combina mariachi tradicional con sonidos tumbados, reforzando la continuidad de la dinastía Aguilar en la música.
- Jay Wheeler conecta generaciones
El sencillo "Ya ni sé", de Jay Wheeler con KENNYY, combina experiencias de distintas generaciones del género urbano y nace de la propuesta que KENNYY presentó al artista multiplatino.
- Indy Fontaine celebra el amor
La cubana Indy Fontaine estrenó "Vacaciones", un tema tropical urbano que marca un giro en su discografía, enfocándose en la celebración del amor y la complicidad en pareja.
