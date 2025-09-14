  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

De Kapo ft. Camilo a Rauw Alejandro: los estrenos musicales de la semana

Rauw Alejandro celebra a Guabancex, Kapo y Camilo estrenan bolero moderno y Majo Aguilar revive "Veracruz" en los lanzamientos latinos de la semana

  • 14 de septiembre de 2025 a las 10:05
De Kapo ft. Camilo a Rauw Alejandro: los estrenos musicales de la semana

Entre los estrenos musicales latinos de esta semana destacan el cántico a la diosa taína de las tormentas del puertorriqueño Rauw Alejandro, un bolero de los colombianos Kapo y Camilo.

 Foto: Instagram | @rauwalejandro y @yosoytukapo

Miami, Estados Unidos.- La semana trae novedades importantes en la música latina. Rauw Alejandro, Kapo y Camilo, Majo Aguilar, Luck Ra y Miranda!, Jay Wheeler e Indy Fontaine presentan estrenos que combinan tradición y exploración sonora.

- Rauw Alejandro y la diosa Guabancex

El puertorriqueño Rauw Alejandro lanzó "GuabanSexxx", un homenaje a la diosa taína de los huracanes, Guabancex, y tercer adelanto de su próximo álbum "Cosa nuestra", tras Touching the Sky y "Déjame entrar" en 2024.

- Kapo y Camilo fusionan bolero y modernidad

Kapo y Camilo se unieron por primera vez en el bolero "Esta es tu casa nena". "Uno de esos que duelen, pero también abrazan", afirmó Kapo, resaltando la mezcla de romanticismo clásico con toques de afro-pop.

Honduras se rinde al afrobeat de Kapo con los ritmos de "Ohnana" y UWAIE

- Luck Ra y Miranda! reinterpretan un clásico argentino

El dúo argentino Miranda! y Luck Ra presentaron su versión de "Tu misterioso alguien", popularizada en La Voz Argentina. La reinterpretación incorpora el estilo característico de Luck Ra, conocido por colaboraciones con Chayanne y Elvis Crespo.

- Majo Aguilar mantiene la tradición familiar

La mexicana Majo Aguilar lanzó una versión de "Veracruz", del compositor Agustín Lara, junto a su abuelo José Carrillo.

La pieza combina mariachi tradicional con sonidos tumbados, reforzando la continuidad de la dinastía Aguilar en la música.

- Jay Wheeler conecta generaciones

El sencillo "Ya ni sé", de Jay Wheeler con KENNYY, combina experiencias de distintas generaciones del género urbano y nace de la propuesta que KENNYY presentó al artista multiplatino.

Jay Wheeler regresa a la escena con "Girasoles", una propuesta dedicada a la resiliencia

- Indy Fontaine celebra el amor

La cubana Indy Fontaine estrenó "Vacaciones", un tema tropical urbano que marca un giro en su discografía, enfocándose en la celebración del amor y la complicidad en pareja.

.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción/EFE

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias