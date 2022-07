“Cuando me vaya”, el tema que marca el regreso de Fer King y la Banda del Bosque

La canción había estado en papel desde 2018, pero por múltiples razones, pese a tener una idea para llevarla a un video, el proyecto no se materializó sino hasta que el mundo entero entró en confinamiento.

En el silencio de su casa, donde estuvo prácticamente solo por dos meses y medio, el vocalista y fundador de la agrupación le dio vuelta a la idea inicial y creó una nueva propuesta que fue la que finalmente llevó a cabo.

El resultado, un video animado que muestra a una pareja disfrutando la compañía mutua, del amor... pero la muerte aparece, como punto final de una historia.

“Cuando me vaya no dejaré mi piedra en el camino/ Cuando me vaya, acaso libros a medio leer/ Cuando me vaya, todas las vidas por las que he vivido/ Cuando me vaya no me habré ido sólo sin querer...”, dicta un fragmento del tema que Rey escribió justamente cuando atravesaba una etapa dolorosa en su vida: la muerte de su hermana.

“Como toda la música en general cuando se compone tiene que ver mucho con el estado de ánimo de uno, tengo yo esa idea de que toda la música tiene un destino, y que cuando uno compone una canción a veces ni se sabe cuál va a ser el destino de esa pieza, entonces, en ese sentido, pues al final tuvo un destino bastante trágico la canción, pero al mismo tiempo es esperanzador”, señala el artista.

Para él es trágico porque tuvo que ver con la muerte de su hermana, a quien dedica la canción al final del video, y es esperanzador porque está relacionada con la aceptación de que no todo es para siempre, y que por eso hay que vivir el momento que tenemos justo ahora, vivirlo desde la tranquilidad, la serenidad...

La canción aplica para la muerte, para las parejas que se separan por otras razones, para los amantes que se miran siempre a ciegas, y en general para todo aquel amor que sabemos que no va a ser eterno.

Para el compositor, el tema tiene esa dualidad, “que tiene que ver con finalizaciones, pero también tiene que ver con aceptación”.