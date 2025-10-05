¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ike Turner Jr., hijo de Tina Turner e Ike Turner, falleció el sábado en un hospital de Los Ángeles a los 67 años, según informó su familia a TMZ. La causa de la muerte fue insuficiencia renal, tras años de problemas cardíacos y un reciente accidente cerebrovascular a comienzos de septiembre.

Nacido en 1958 de la relación de Ike Turner con Lorraine Taylor, Ike Jr. fue adoptado por Tina Turner durante su infancia y creció en el entorno de la carrera musical de sus padres. Tras la separación de Tina Turner e Ike Turner Sr., trabajó brevemente como ingeniero de sonido de su madre, aunque esta colaboración fue limitada en el tiempo.

Ike Turner Jr. era uno de los cuatro hijos relacionados con la histórica unión de Tina e Ike. Aunque en los últimos años mantuvo un perfil discreto, permaneció vinculado al legado musical de ambos. Ike Turner Sr. falleció en 2007, mientras que Tina Turner murió en 2023.


