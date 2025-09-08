Costa Rica llevará a los Oscar un documental que expone abusos sexuales de un cura a niños

San José, Costa Rica.- El largometraje documental "El monaguillo, el cura y el jardinero", el cual relata los abusos de un cura católico contra menores de edad y el proceso de búsqueda de justicia, representará a Costa Rica en los Premios Oscar del 2026.

El Centro de Cine del Ministerio de Cultura de Costa Rica anunció este lunes que el Consejo de Cinematografía y Audiovisual tomó el acuerdo de que el documental sea el representante del país en la 98 edición de los Premios Óscar en la categoría de mejor película internacional.

La película, del director Juan Manuel Fernández Escoto, muestra cómo un monaguillo y un jardinero rompen un largo y doloroso silencio al denunciar al cura católico que abusó de ellos siendo menores de edad. Este hecho insólito en Costa Rica hace que el cura escape, transformándose en un prófugo de la ley y del Interpol, ante lo cal las víctimas deciden unir fuerzas.